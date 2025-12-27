Відео
Україна
Нардепи від "Слуги народу" отримали підозри — деталі від ЗМІ

Нардепи від "Слуги народу" отримали підозри — деталі від ЗМІ

Дата публікації: 27 грудня 2025 22:31
Корупція у Раді — НАБУ повідомило про підозру чотирьом нардепам
Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили злочинну схему. Народні депутати регулярно отримували хабар за голосування у Верховній Раді, їм оголосили підозри.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела у правоохоронних органах і фракції "Слуга народу". 

Читайте також:

Підозри для нардепів від "Слуги народу"

Повідомляється, що підозри отримали народні депутати від "Слуги народу", серед них:

  • Євген Пивоваров,
  • Ігор Негулевський,
  • Ольга Савченко,
  • Юрій Кісєль.

Зазначається, що можуть бути оголошені й інші підозри.

Водночас ZN.UA повідомляє, що підозри були оголошені лише Пивоварову, Негулевському та Кісєлю за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також видання пише, що окрім статті 368 в ухвалі вказана стаття 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Ймовірно, під час обрання запобіжного заходу додадуть і їх. 

Що передувало

Нагадаємо, 27 грудня в НАБУ заявили, що викрили злочинну групу, до складу якої входили нардепи. Вони систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. 

Крім того, детективи повідомляли, що працівники УДО чинять спротив НАБУ під час дій у комітетах Верховної Ради. Доступ обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
