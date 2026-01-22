Обшуки на Волинській митниці — НАБУ вилучило понад 850 тисяч дол

Гроші на місці обшуку. Фото: НАБУ

Детективи НАБУ провели обшуки на митному посту "Луцьк" Волинської митниці. Це стосувалось і інших об’єктів нерухомості, якими користувалися службові особи цього підрозділу.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram у четвер, 22 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Під час обшуку одного з таких об’єктів правоохоронці виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів США.

Слідчі дії здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

У НАБУ повідомили, що наразі нікого не затримано, підозр не оголошено. Інші деталі не розголошуються в інтересах досудового розслідування.

Нагадаємо, що 22 січня у НАБУ заявили про викриття корупційної схеми в ДПСУ, завдяки якій працівники прикордонного пункту систематично отримували хабарі.

Крім того, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що слідчі дії стосуються справ, відкритих у 2023 році, та охоплюють як колишніх, так і чинних працівників ДПСУ.