Корупція у Фонді держмайна — посадовці отримали нові підозри

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нові підозри посадовцям Фонду державного майна України. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила пресслужба НАБУ.

Підозра посадовцям Фонду держмайна

"Для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи. Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо", — йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн. Зазначається, що учасників схеми встановили завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн.

У відомстві нагадали, що ексголова Фонду держмайна разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Вони укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

"Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн", — сказали в НАБУ.

Зазначається, що загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.

Останні корупційні скандали в Україні

Ввечереі 14 лютого ексміністра енергетики Германа Галущенка затримали на кордоні. Його зняли з потяга, коли він намагався виїхати як багатодітний батько. Ексурядовця затримали в межах справи "Мідас".

Правоохоронці вказують, що кошти, які, за версією слідства, надходили через мережу офшорних конструкцій і рахунків у Швейцарії, могли обслуговувати інтереси колишнього міністра енергетики, який перебував на посаді у 2021–2025 роках.

Також за незаконне збагачення судитимуть генерала СБУ Іллю Вітюка. Зазначається, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому згідно з договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Крім того, детективи НАБУ провели обшуки на митному посту "Луцьк" Волинської митниці. Це стосувалось і інших об'єктів нерухомості, якими користувалися службові особи цього підрозділу. Правоохоронці виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів США.