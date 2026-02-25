Видео
В Воздушных силах отреагировали на коррупцию на защите аэродромов

В Воздушных силах отреагировали на коррупцию на защите аэродромов

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 16:41
В ВС ВСУ прокомментировали коррупционный скандал со строительством укрытий
Разоблачение в коррупции. Фото: Офис генпрокурора

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины прокомментировали задержание командующего логистикой и руководителя регионального управления Служба безопасности Украины, подозреваемых в коррупционных действиях во время возведения укрытий для самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ в Telegram в среду, 25 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Коррупция на строительстве защиты аэродромов

Командование ВС выразило полную готовность сотрудничать со следственными органами, предоставляя всю необходимую информацию и документацию, чтобы установить все обстоятельства дела.

"Мы подчеркиваем, что все должностные лица, причастные к возможным противоправным действиям, должны понести ответственность согласно действующему законодательству Украины в случае доказательства их вины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высшим принципом для Воздушных сил является сохранение доверия общества к ВСУ и готовность безотлагательного реагирования на любые факты, которые могут нанести ущерб обороноспособности страны или достоинству военнослужащих.

"Командование Воздушных Сил принимает меры по усилению контроля за прозрачностью использования ресурсов, оптимизации процедур обеспечения. Для выяснения причин, которые привели к потенциальному правонарушению, в Воздушных Силах назначено служебное расследование", — говорится в сообщении.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Что предшествовало

Во время строительства укрытий для аэродромов на коррупции разоблачили командующего логистикой ВС и начальника УСБУ. В мае прошлого года выделили 1,4 миллиарда гривен для защиты самолетов, а во время проверки обнаружили серьезные нарушения. Известно, что проекты не соответствовали требованиям безопасности, а стоимость работ — существенно завышена.

С целью скрыть присвоение бюджетных средств и не допустить проведения проверок руководитель логистики обратился к начальнику областного управления СБУ с просьбой помочь в организации подкупа руководства военной контрразведки. Тот согласился принять участие в схеме и фактически стал ее гарантом, ведь лично приобщил одного из подрядчиков к реализации сделки.

Для избежания ответственности чиновники предложили передать около 13 миллионов гривен за сокрытие растраты. Кроме того, фигуранты хотели привлечь "лояльных" аудиторов.

Чиновникам готовят объявления о подозрениях.

Коррупционные скандалы в Украине

В Харькове начальница отдела коммунального предприятия переплатила более 450 тысяч гривен за генератор, в результате чего ей объявили подозрение.

Недавно СБУ и Нацполиция разоблачили схему хищения средств в Государственном агентстве по управлению резервами Украины.

Ранее правоохранители объявили новые подозрения должностным лицам Фонда государственного имущества, которые причастны к легализации имущества, полученного преступным путем.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
