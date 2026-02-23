Зеленський висловився про корупцію в Україні — що сказав

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Корупція в Україні справді є. Це одне зі слабких місць нашої держави. Однак так само цей процес присутній і в будь-яких інших країнах Європи.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBС у понеділок, 23 лютого, передає Новини.LIVE.

Зеленський висловився про корупцію в Україні

Як зазначив глава держави, під час війни ризики з корупцією вищі, ніж у будь-який інший момент. Він вважає правильним те, що всі знають про боротьбу з корупцією в Україні.

"Те, що у нас корупції більше, ніж у будь-якій іншій європейській державі — брехня. Це абсолютна брехня. Ми це прекрасно розуміємо. Є багато різних рейтингів, які показують це", — наголосив Зеленський.

Він додав, що корупція — це не те, чим треба хвалитися. Однак Україна бореться з цим.

Інші заяви Зеленського

В інтерв'ю для BBC Президент України також прокоментував переговори щодо миру. За його словами, Київ дійсно хоче завершити війну, саме це є його головною ціллю на переговорах. Однак росіяни, за словами Зеленського, долучаються до зустрічей насамперед для того, щоб "не дратувати США".

Президент також висловився щодо переходу армії на контрактну модель. Він зауважив, що для цього потрібні значні ресурси і Європа могла б допомогти Україні з такими змінами.

Крім того, Володимир Зеленський висловився щодо створення Україною власної ППО. Він пояснив, що протиповітряна оборона залишається однією з найбільш болючих проблем. Однак створити власну ППО Київ поки що не може, зокрема через те, що партнери поки не надають потрібних ліцензій.

Останні корупційні скандали в Україні

На Київщині СБУ та Нацполіція припинили діяльність групи, яку підозрюють у розкраданні коштів. Йдеться про махінації у системі Державного агентства з управління резервами України.

Крім того, у НАБУ повідомили, що в рамках операції "Мідас" фігуранти отримали понад 112 мільйонів доларів готівкою. Це з'ясувалося під час викриття корупції в сфері енергетики.

Також викрили схему розкрадання коштів у Головному військовому клінічному госпіталі. Там організували фіктивне працевлаштування осіб. Такі люди не виконували жодних службових обов'язків, але при цьому отримували заробітну плату.