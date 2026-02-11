У військовому госпіталі фіктивно оформлювали працівників

Затриманий фігурант справи. Фото: СБУ

В Офісі Генерального прокурора спільно з СБУ повідомили про викриття схеми розкрадання коштів у Головному військовому клінічному госпіталі. Йдеться про організоване фіктивне працевлаштування осіб, які фактично не виконували жодних службових обов'язків, але при цьому вони отримували заробітну плату.

Про це пише Новини.LIVE за словами Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Реклама

Читайте також:

Посадовець госпіталю організував оборудку як розкрадати бюджет

За матеріалами досудового розслідування, організатором схеми став начальник відділу організації охорони та оборони госпіталю. Слідчі встановили, що він забезпечував оформлення осіб на службу лише формально, без фактичного виконання ними будь-яких обов'язків. Таким чином вони значилися у штаті, отримували зарплату, але реальної роботи не виконували.

Імітація присутності створювалася за допомогою підроблених табелів обліку робочого часу та службових документів. Усе виглядало так, ніби працівники проходять службу, але насправді їхні посади залишалися вакантними. При цьому заробітна плата регулярно нараховувалася та перераховувалася на банківські картки.

За версією слідства, готівкові кошти з цих рахунків потім систематично знімав організатор схеми. Таким чином, бюджетні кошти виводилися під виглядом виплат працівникам госпіталю.

"По суті мертві душі" на місцях медичних і військових працівників, тоді як реальні фахівці працюють з перевантаженням і браком людей", — зазначив Руслан Кравченко.

Окремі деталі справи стали відомі після аналізу зафіксованих розмов фігурантів. Один із них розраховував звільнитися з військової служби за підробленими документами, мотивуючи це перспективою працевлаштування в іноземній IT-компанії. Іншу жінку, за даними слідства, оформили до госпіталю виключно для отримання декретних виплат і стажу, але в реальному житті вона працювала майстром манікюру.

Підтверджена сума збитків наразі становить близько 2,6 млн грн. Слідчі продовжують розслідування, щоб встановити повний масштаб завданих втрат та всіх причетних осіб.

Посадовцю інкримінують привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах із використанням службового становища. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Двом іншим фігурантам повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, у Києві судитимуть керівника ВЛК, який за хабарі переводив бійців у тил.

Також директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос прокоментував, чому в Україні не винесли вироки топ-корупціонерам.