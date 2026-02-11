В военном госпитале фиктивно оформляли работников

Задержанный фигурант дела. Фото: СБУ

В Офисе Генерального прокурора совместно с СБУ сообщили о разоблачении схемы хищения средств в Главном военном клиническом госпитале. Речь идет об организованном фиктивном трудоустройстве лиц, которые фактически не выполняли никаких служебных обязанностей, но при этом они получали заработную плату.

Об этом пишет Новини.LIVE по словам Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Чиновник госпиталя организовал сделку как разворовывать бюджет

По материалам досудебного расследования, организатором схемы стал начальник отдела организации охраны и обороны госпиталя. Следователи установили, что он обеспечивал оформление лиц на службу только формально, без фактического выполнения ими каких-либо обязанностей. Таким образом они числились в штате, получали зарплату, но реальной работы не выполняли.

Имитация присутствия создавалась с помощью поддельных табелей учета рабочего времени и служебных документов. Все выглядело так, будто работники проходят службу, но на самом деле их должности оставались вакантными. При этом заработная плата регулярно начислялась и перечислялась на банковские карты.

По версии следствия, наличные средства с этих счетов затем систематически снимал организатор схемы. Таким образом, бюджетные средства выводились под видом выплат работникам госпиталя.

"По сути мертвые души" на местах медицинских и военных работников, тогда как реальные специалисты работают с перегрузкой и нехваткой людей", — отметил Руслан Кравченко.

Отдельные детали дела стали известны после анализа зафиксированных разговоров фигурантов. Один из них рассчитывал уволиться с военной службы по поддельным документам, мотивируя это перспективой трудоустройства в иностранной IT-компании. Другую женщину, по данным следствия, оформили в госпиталь исключительно для получения декретных выплат и стажа, но в реальной жизни она работала мастером маникюра.

Подтвержденная сумма ущерба на данный момент составляет около 2,6 млн грн. Следователи продолжают расследование, чтобы установить полный масштаб нанесенных потерь и всех причастных лиц.

Чиновнику инкриминируют присвоение бюджетных средств в особо крупных размерах с использованием служебного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Двум другим фигурантам сообщено о подозрении в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения.

