Україна
Головна Новини дня У НАБУ пояснили відсутність вироків для топ-корупціонерів

У НАБУ пояснили відсутність вироків для топ-корупціонерів

Дата публікації: 10 лютого 2026 17:44
У НАБУ пояснили, чому деякі топ-чиновники не отримують вироки за корупцію — деталі
Семен Кривонос. Фото: НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос прокоментував заяви про те, що багато топ-корупціонерів досі не отримали реальних судових вироків. За його словами, відповідльність за це лежить на Вищому антикорупційному суді.

Про це очільник НАБУ заяв під час пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2025 року" 10 лютого, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

НАБУ прокоментували відсутність вироків для топ-посадовців

Як пояснив Кривонос, детективу НАБУ лише проводять слідчі дії та далі скеровують справу до суду. Фінальне рішення щодо вироку для підозрюваних має винести ВАКС.

"Ми передаємо слідство і на цьому наша роль завершується. Інші питання до ВАКС. Великою рибою ми займаємося, у нас дійсно є багато підозр щодо високопосадовців, керівників злочинних організацій. Питання фінального вироку — це питання ВАКС. У нас немає жодного факту неналежного представництва САП у суді, якби такі факти були, таких прокурорів було б притягнуто до відповідальності", — заявив Кривонос.

Водночас очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наголосив, що багато справ тривалий час перебували на розгляді суду, але очікується, що процес розгялду стане швидше.

"Цей процес триває і кількість вироків буде збільшуватися. ВАКС почав працювати 2019 року і вони почали всі справи спочатку. Деякі справи дуже довго рухалися. Зі своєї сторони ми все робимо і навпаки пропонуємо і розробляємо механізм представлення доказів у суді, який міг би спростити систему розгляду доказів та унеможливити затягування процесу", — заявив він.

Нагадаємо, у НАБУ повідомили про спроби тиску на детективів бюро.

А також у САП відповіли, чи готували підозру екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

