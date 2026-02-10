У НАБУ пояснили, чому деякі топ-чиновники не отримують вироки за корупцію — деталі

Семен Кривонос. Фото: НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос прокоментував заяви про те, що багато топ-корупціонерів досі не отримали реальних судових вироків. За його словами, відповідльність за це лежить на Вищому антикорупційному суді.

Про це очільник НАБУ заяв під час пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2025 року" 10 лютого, інформують Новини.LIVE.

Як пояснив Кривонос, детективу НАБУ лише проводять слідчі дії та далі скеровують справу до суду. Фінальне рішення щодо вироку для підозрюваних має винести ВАКС.

"Ми передаємо слідство і на цьому наша роль завершується. Інші питання до ВАКС. Великою рибою ми займаємося, у нас дійсно є багато підозр щодо високопосадовців, керівників злочинних організацій. Питання фінального вироку — це питання ВАКС. У нас немає жодного факту неналежного представництва САП у суді, якби такі факти були, таких прокурорів було б притягнуто до відповідальності", — заявив Кривонос.

Водночас очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко наголосив, що багато справ тривалий час перебували на розгляді суду, але очікується, що процес розгялду стане швидше.

"Цей процес триває і кількість вироків буде збільшуватися. ВАКС почав працювати 2019 року і вони почали всі справи спочатку. Деякі справи дуже довго рухалися. Зі своєї сторони ми все робимо і навпаки пропонуємо і розробляємо механізм представлення доказів у суді, який міг би спростити систему розгляду доказів та унеможливити затягування процесу", — заявив він.

