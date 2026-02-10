Семен Кривонос заявив про тиск на детективів НАБУ — деталі

Семен Кривонос. Фото: НАБУ

У Національному антикорупційному бюро розповіли про спроби тиску на детективів відомства. Певні особи намагаються незаконним шляхом знайти компромати на співробітників та дескредитувати їх у медіа.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2025 року".

На детективів НАБУ намагаються чинити тиск

Як розповів очільник бюро, декілька тижнів тому в квартирі однієї зі співробітниць було знайдено техніку для прослуховування, яку встановили незаконним шляхом.

"У керівниці підрозділу, який займається корупцією в обороні, буквально декілька тижнів тому встановлювали електричне обладнання, і абсолютно незаконно представники правоохоронних органів встановили свою техніку. Ми не знаємо, що вони планували прослуховувати. Вони вчинили злочин, і я хочу, щоб вони почули, що ми знаємо про це. Але вони й надалі продовжують збирати інформацію, здійснювати тиск на людей, ми знаємо їхні прізвища і надаємо цьому оцінку. Це огидний спосіб здобуття доказів, порушуючи таємницю приватного життя", — заявив Кривонос.

Крім того, за словами директора відомства, останнім часом у соцмережах також почали з'являтися провокативні матеріали проти детективів бюро.

"У мене дежавю, бо пішла знову хвиля того самого бруду на тих самих Telegram-помийках про тих самих детективів. Це або просто перманентні вкиди чи підготовка ще раз до цього іншого. Але за останні три тижні наша прес-служба скидає моніторинг, що знову пішла хвиля бруду. Паралельно із цим триває збирання такого компромату", — сказав Кривонос.

Керівник НАБУ не став розкривати імена причетних до тиску та наголосив, що інформація про них буде відкрита після завершення усіх слідчих дій.

"Ми провели слідчі дії, тому я зараз не готовий говорити. Але коли ми вручимо певні процесуальні документи, я скажу, хто це збирає", — додав Кривонос.

