Головна Новини дня Прослуховування і вкиди — у НАБУ розповіли про тиск на детективів

Прослуховування і вкиди — у НАБУ розповіли про тиск на детективів

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 16:54
Семен Кривонос заявив про тиск на детективів НАБУ — деталі
Семен Кривонос. Фото: НАБУ

У Національному антикорупційному бюро розповіли про спроби тиску на детективів відомства. Певні особи намагаються незаконним шляхом знайти компромати на співробітників та дескредитувати їх у медіа.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2025 року".

Читайте також:

На детективів НАБУ намагаються чинити тиск

Як розповів очільник бюро, декілька тижнів тому в квартирі однієї зі співробітниць було знайдено техніку для прослуховування, яку встановили незаконним шляхом.

"У керівниці підрозділу, який займається корупцією в обороні, буквально декілька тижнів тому встановлювали електричне обладнання, і абсолютно незаконно представники правоохоронних органів встановили свою техніку. Ми не знаємо, що вони планували прослуховувати. Вони вчинили злочин, і я хочу, щоб вони почули, що ми знаємо про це. Але вони й надалі продовжують збирати інформацію, здійснювати тиск на людей, ми знаємо їхні прізвища і надаємо цьому оцінку. Це огидний спосіб здобуття доказів, порушуючи таємницю приватного життя", — заявив Кривонос.

Крім того, за словами директора відомства, останнім часом у соцмережах також почали з'являтися провокативні матеріали проти детективів бюро.

"У мене дежавю, бо пішла знову хвиля того самого бруду на тих самих Telegram-помийках про тих самих детективів. Це або просто перманентні вкиди чи підготовка ще раз до цього іншого. Але за останні три тижні наша прес-служба скидає моніторинг, що знову пішла хвиля бруду. Паралельно із цим триває збирання такого компромату", — сказав Кривонос.

Керівник НАБУ не став розкривати імена причетних до тиску та наголосив, що інформація про них буде відкрита після завершення усіх слідчих дій.

"Ми провели слідчі дії, тому я зараз не готовий говорити. Але коли ми вручимо певні процесуальні документи, я скажу, хто це збирає", — додав Кривонос.

Нагадаємо, Семен Кривонос також відповів, чи готовий він до підозр проти нього.

Крім того, очільник САП відповів, чи готували підозру екскерівнику ОП Андрію Єрмаку.

НАБУ слідство правоохоронці прослуховування Семен Кривонос
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
