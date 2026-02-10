Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У САП відповіли, чи готували підозру Єрмаку

У САП відповіли, чи готували підозру Єрмаку

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 16:04
Чи готували підозру Єрмаку - дані САП
Олександр Клименко. Фото: кадр з відео

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко спростував інформацію про нібито підготовлену підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Про це він повідомив під час пресбрифінг "Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2025 року", передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чи готували підозру Єрмаку

"Ми ніколи не анонсуємо і не анонсуємо підозр. По-перше, це незаконно, адже порушує презумпцію невинуватості. Тому я не розумію, якої відповіді очікують від нас: що ми скажемо, що такого-то числа буде підозра? Це неможливо", — заявив Клименко, підкресливши, що закон один для всіх і його обов’язково дотримуватимуться.

Голова САП також торкнувся проблем тиску на антикорупційні органи. За його словами, це системна проблема, адже під підозру потрапляють найвищі посадові особи, які приймають ключові рішення щодо розвитку країни та розподілу ресурсів.

"Ми говоримо про це, і ті розслідування, які тривають стосовно детективів, так і не завершуються: люди залишаються під підозрами, діють запобіжні заходи, частина розслідувань продовжується. Це системна проблема, яка буде нас переслідувати ще досить довго", — додав він.

Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак після відставки заявляв, що відправиться на фронт

Нагадаємо, що після відставки Андрія Єрмака звільнили екснардета та чинного члену наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" Сергія Лещенка.

закон Андрій Єрмак САП розслідування підозра
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації