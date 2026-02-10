Чи готували підозру Єрмаку - дані САП

Олександр Клименко. Фото: кадр з відео

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко спростував інформацію про нібито підготовлену підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Про це він повідомив під час пресбрифінг "Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2025 року", передає Новини.LIVE.

Чи готували підозру Єрмаку

"Ми ніколи не анонсуємо і не анонсуємо підозр. По-перше, це незаконно, адже порушує презумпцію невинуватості. Тому я не розумію, якої відповіді очікують від нас: що ми скажемо, що такого-то числа буде підозра? Це неможливо", — заявив Клименко, підкресливши, що закон один для всіх і його обов’язково дотримуватимуться.

Голова САП також торкнувся проблем тиску на антикорупційні органи. За його словами, це системна проблема, адже під підозру потрапляють найвищі посадові особи, які приймають ключові рішення щодо розвитку країни та розподілу ресурсів.

"Ми говоримо про це, і ті розслідування, які тривають стосовно детективів, так і не завершуються: люди залишаються під підозрами, діють запобіжні заходи, частина розслідувань продовжується. Це системна проблема, яка буде нас переслідувати ще досить довго", — додав він.

Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак після відставки заявляв, що відправиться на фронт.

Нагадаємо, що після відставки Андрія Єрмака звільнили екснардета та чинного члену наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" Сергія Лещенка.