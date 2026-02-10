Готовили ли подозрение Ермаку - данные САП

Видео
Главная Новости дня В САП ответили, готовили ли подозрение Ермаку

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 16:04
Александр Клименко. Фото: кадр из видео

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко опроверг информацию о якобы подготовленном подозрении бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Об этом он сообщил во время пресс-брифинга "Результаты НАБУ и САП во II полугодии 2025 года", передает Новини.LIVE.

"Мы никогда не анонсируем и не анонсируем подозрений. Во-первых, это незаконно, ведь нарушает презумпцию невиновности. Поэтому я не понимаю, какого ответа ожидают от нас: что мы скажем, что такого-то числа будет подозрение? Это невозможно", — заявил Клименко, подчеркнув, что закон один для всех и его обязательно будут придерживаться.

Глава САП также коснулся проблем давления на антикоррупционные органы. По его словам, это системная проблема, ведь под подозрение попадают высшие должностные лица, которые принимают ключевые решения по развитию страны и распределению ресурсов.

"Мы говорим об этом, и те расследования, которые продолжаются в отношении детективов, так и не завершаются: люди остаются под подозрениями, действуют меры пресечения, часть расследований продолжается. Это системная проблема, которая будет нас преследовать еще достаточно долго", — добавил он.

Напомним, что ранее Андрей Ермак после отставки заявлял, что отправится на фронт.

Напомним, что после отставки Андрея Ермака уволили экс-нардета и действующего члена наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" Сергея Лещенко.

закон Андрей Ермак САП расследование подозрение
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
