Семен Кривонос заявил о давлении на детективов НАБУ - детали

Семен Кривонос. Фото: НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали о попытках давления на детективов ведомства. Определенные лица пытаются незаконным путем найти компроматы на сотрудников и дескредитировать их в медиа.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время пресс-брифинга "Результаты НАБУ и САП во II полугодии 2025 года".

На детективов НАБУ пытаются оказывать давление

Как рассказал глава бюро, несколько недель назад в квартире одной из сотрудниц была найдена техника для прослушивания, которую установили незаконным путем.

"У руководительницы подразделения, которое занимается коррупцией в обороне, буквально несколько недель назад устанавливали электрическое оборудование, и абсолютно незаконно представители правоохранительных органов установили свою технику. Мы не знаем, что они планировали прослушивать. Они совершили преступление, и я хочу, чтобы они услышали, что мы знаем об этом. Но они продолжают собирать информацию, оказывать давление на людей, мы знаем их фамилии и даем этому оценку. Это отвратительный способ получения доказательств, нарушая тайну частной жизни", — заявил Кривонос.

Кроме того, по словам директора ведомства, в последнее время в соцсетях также начали появляться провокационные материалы против детективов бюро.

"У меня дежавю, потому что пошла опять волна той же грязи на тех же Telegram-помойках о тех же детективах. Это или просто перманентные вбросы или подготовка еще раз к этому другому. Но за последние три недели наша пресс-служба сбрасывает мониторинг, что снова пошла волна грязи. Параллельно с этим продолжается сбор такого компромата", — сказал Кривонос.

Руководитель НАБУ не стал раскрывать имена причастных к давлению и отметил, что информация о них будет открыта после завершения всех следственных действий.

"Мы провели следственные действия, поэтому я сейчас не готов говорить. Но когда мы вручим определенные процессуальные документы, я скажу, кто это собирает", — добавил Кривонос.

