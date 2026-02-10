Директор НАБУ заявил, что готов к возможным подозрениям

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Фото: Семен Кривонос/Facebook

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что готов к подозрениям. Однако он отметил, что исключительно при условии наличия состава преступления и достаточных доказательств.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга "Результаты НАБУ и САП во II полугодии 2025 года", информирует Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Реклама

Читайте также:

Директор НАБУ о возможном объявлении ему подозрений

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что готов к возможному сообщению о подозрении — как себе, так и руководителю САП. Однако при условии наличия состава преступления и достаточных доказательств.

Об этом он сказал в ответ на вопрос относительно утверждений о якобы политических договоренностях, по которым НАБУ не объявляет подозрений отдельным чиновникам в обмен на отсутствие подозрений руководству НАБУ и САП.

Кривонос отметил, что никаких политических договоренностей в НАБУ и САП не может быть, ведь это не отдельные должностные лица, а независимые институты, состоящие из прокуроров и детективов, которые прошли открытые конкурсы.

"Вот прям сейчас готов к подозрениям главе НАБУ и главе САП. Об этом говорим неоднократно в эфирах, если там будет состав преступления. А не расходы и сказки, которые все это время наши оппоненты собирали в отношении нас.

Никаких договоренностей политических у НАБУ и САП быть не может. Потому что НАБУ и САП это не Клименко и Кривонос. НАБУ и САП это коллектив. НАБУ и САП это прокуроры, детективы, это система по сдерживанию и противовесам. Это люди, которые прошли открытый конкурс, которые имеют свое мнение, которые полностью независимы, и нет никаких политических договоренностей, поскольку они в принципе невозможны", — объяснил глава НАБУ.

Недавно руководитель САП ответил, готовилось ли подозрение экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Напомним, что в конце 2025 года НАБУ и САП разоблачили преступную группу в Верховной Раде Украины.