Директор НАБУ заявив, що готовий до можливих підозр

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Фото: Семен Кривонос/Facebook

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що готовий до підозр. Однак він зауважив, що виключно за умови наявності складу злочину та достатніх доказів.

Про це він сказав під час пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2025 року", інформує Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Директор НАБУ про можливе оголошення йому підозр

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що готовий до можливого повідомлення про підозру — як собі, так і керівнику САП. Однак за умови наявності складу злочину та достатніх доказів.

Про це він сказав у відповідь на запитання щодо тверджень про нібито політичні домовленості, за якими НАБУ не оголошує підозр окремим високопосадовцям в обмін на відсутність підозр керівництву НАБУ та САП.

Кривонос наголосив, що жодних політичних домовленостей у НАБУ і САП не може бути, адже це не окремі посадові особи, а незалежні інституції, що складаються з прокурорів і детективів, які пройшли відкриті конкурси.

"От прям зараз готовий до підозр голові НАБУ і голові САП. Про це говоримо неодноразово в ефірах, якщо там буде склад злочину. А не видатки й казки, які весь цей час наші опоненти збирали щодо нас.

Жодних домовленостей політичних у НАБУ і САП бути не може. Тому що НАБУ і САП це не Клименко і Кривонос. НАБУ і САП це колектив. НАБУ і САП це прокурори, детективи, це система зі стримування і противаг. Це люди, які пройшли відкритий конкурс, які мають свою думку, які повністю незалежні.І немає ніяких політичних домовленостей, оскільки вони в принципі неможливі", — пояснив очільник НАБУ.

Нещодавно керівник САП відповів, чи готувалася підозра екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року НАБУ та САП викрили злочинну групу у Верховній Раді України.