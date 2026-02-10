Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Готовий до підозр, якщо є склад злочину — директор НАБУ

Готовий до підозр, якщо є склад злочину — директор НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 16:48
Директор НАБУ заявив, що готовий до можливих підозр
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. Фото: Семен Кривонос/Facebook

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що готовий до підозр. Однак він зауважив, що виключно за умови наявності складу злочину та достатніх доказів.

Про це він сказав під час пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2025 року", інформує Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Реклама
Читайте також:

Директор НАБУ про можливе оголошення йому підозр

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що готовий до можливого повідомлення про підозру — як собі, так і керівнику САП. Однак за умови наявності складу злочину та достатніх доказів.

Про це він сказав у відповідь на запитання щодо тверджень про нібито політичні домовленості, за якими НАБУ не оголошує підозр окремим високопосадовцям в обмін на відсутність підозр керівництву НАБУ та САП.

Кривонос наголосив, що жодних політичних домовленостей у НАБУ і САП не може бути, адже це не окремі посадові особи, а незалежні інституції, що складаються з прокурорів і детективів, які пройшли відкриті конкурси.

"От прям зараз готовий до підозр голові НАБУ і голові САП. Про це говоримо неодноразово в ефірах, якщо там буде склад злочину. А не видатки й казки, які весь цей час наші опоненти збирали щодо нас.

Жодних домовленостей політичних у НАБУ і САП бути не може. Тому що НАБУ і САП це не Клименко і Кривонос. НАБУ і САП це колектив. НАБУ і САП це прокурори, детективи, це система зі стримування і противаг. Це люди, які пройшли відкритий конкурс, які мають свою думку, які повністю незалежні.І немає ніяких політичних домовленостей, оскільки вони в принципі неможливі", — пояснив очільник НАБУ.

Нещодавно керівник САП відповів, чи готувалася підозра екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року НАБУ та САП викрили злочинну групу у Верховній Раді України.

НАБУ корупція САП підозра Семен Кривонос
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації