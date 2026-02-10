Видео
Главная Новости дня В НАБУ объяснили отсутствие приговоров для топ-коррупционеров

В НАБУ объяснили отсутствие приговоров для топ-коррупционеров

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 17:44
В НАБУ объяснили, почему некоторые топ-чиновники не получают приговоры за коррупцию - детали
Семен Кривонос. Фото: НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос прокомментировал заявления о том, что многие топ-коррупционеры до сих пор не получили реальных судебных приговоров. По его словам, ответственность за это лежит на Высшем антикоррупционном суде.

Об этом глава НАБУ заявил во время пресс-брифинга "Результаты НАБУ и САП во II полугодии 2025 года" 10 февраля, информируют Новини.LIVE.

НАБУ прокомментировали отсутствие приговоров для топ-чиновников

Как пояснил Кривонос, детективы НАБУ только проводят следственные действия и дальше направляют дело в суд. Финальное решение о приговоре для подозреваемых должен вынести ВАКС.

"Мы передаем следствие и на этом наша роль завершается. Другие вопросы к ВАКС. Большой рыбой мы занимаемся, у нас действительно есть много подозрений в отношении высокопоставленных чиновников, руководителей преступных организаций. Вопрос финального приговора — это вопрос ВАКС. У нас нет ни одного факта ненадлежащего представительства САП в суде, если бы такие факты были, такие прокуроры были бы привлечены к ответственности", — заявил Кривонос.

В то же время глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко отметил, что многие дела длительное время находились на рассмотрении суда, но ожидается, что процесс разгялда станет быстрее.

"Этот процесс продолжается и количество приговоров будет увеличиваться. ВАКС начал работать в 2019 году и они начали все дела сначала. Некоторые дела очень долго двигались. Со своей стороны мы все делаем и наоборот предлагаем и разрабатываем механизм представления доказательств в суде, который мог бы упростить систему рассмотрения доказательств и исключить затягивание процесса", — заявил он.

Напомним, в НАБУ сообщили о попытках давления на детективов бюро.

А также в САП ответили, готовили ли подозрение экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
