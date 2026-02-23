Не больше, чем в Европе — Зеленский о коррупции в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В Украине есть коррупция, и все видят новости об этом. Однако ее уровень не выше, чем в других странах Европы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.

Зеленский высказался о коррупции в Украине

Как отметил глава государства, во время войны риски с коррупцией выше, чем в любой другой момент. Он считает правильным то, что все знают о борьбе с коррупцией в Украине.

"То, что у нас коррупции больше, чем в любом другом европейском государстве — ложь. Это абсолютная ложь. Мы это прекрасно понимаем. Есть много разных рейтингов, которые показывают это", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что коррупция — это не то, чем надо хвастаться. Однако Украина борется с этим.

Другие заявления Зеленского

В интервью для BBC Президент Украины также прокомментировал переговоры по миру. По его словам, Киев действительно хочет завершить войну, именно это является его главной целью на переговорах. Однако россияне, по словам Зеленского, приобщаются к встречам прежде всего для того, чтобы "не раздражать США".

Президент также высказался относительно перехода армии на контрактную модель. Он отметил, что для этого нужны значительные ресурсы и Европа могла бы помочь Украине с такими изменениями.

Кроме того, Владимир Зеленский высказался о создании Украиной собственной ПВО. Он пояснил, что противовоздушная оборона остается одной из самых болезненных проблем. Однако создать собственную ПВО Киев пока не может, в частности из-за того, что партнеры пока не предоставляют нужных лицензий.

Последние коррупционные скандалы в Украине

На Киевщине СБУ и Нацполиция прекратили деятельность группы, которую подозревают в хищении средств. Речь идет о махинациях в системе Государственного агентства по управлению резервами Украины.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что в рамках операции "Мидас" фигуранты получили более 112 миллионов долларов наличными. Это выяснилось во время разоблачения коррупции в сфере энергетики.

Также разоблачили схему хищения средств в Главном военном клиническом госпитале. Там организовали фиктивное трудоустройство лиц. Такие люди не выполняли никаких служебных обязанностей, но при этом получали заработную плату.