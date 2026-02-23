Patriot и производство в Украине — Зеленский о позиции партнеров

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский объяснил, что усиление Украины в этой войне напрямую упирается в необходимость "закрыть небо", но для этого, по его словам, до сих пор нет решений по лицензированию производства хотя бы ракет к имеющимся комплексам ПВО. Есть трудности и с производством собственного комплекса.

Об этом глава государства высказался в разговоре с BBC, цитирует Новини.LIVE.

Президент Владимир Зеленский назвал противовоздушную оборону самым сложным вопросом для Украины на этом этапе войны.

В разговоре с BBC он подчеркнул, что партнеры пока не предоставляют лицензий, которые позволили бы Украине самостоятельно производить отдельные образцы вооружения для ПВО, в частности системы Patriot или по крайней мере ракеты для тех комплексов, которые уже есть на вооружении.

По словам главы государства, в этом направлении Киеву пока не удалось достичь результата.

"Как сделать так, чтобы Украина была сильнее в этой войне? Все понятно: закрыть небо. Если гражданские защищены, у нас прикрыта спина, люди работают, дети в школах, экономика работает, есть деньги, есть налоги, которые идут на фронт. Таким образом мы усиливаем армию. Этого, к сожалению, пока нет", — пояснил Владимир Зеленский.

По его убеждению, минимальным шагом, который способен сдвинуть ситуацию, является предоставление лицензий хотя бы на производство ракет.

Отметим, что Россия ежедневно атакует Украину. Сегодня, 23 февраля, появилась новая статистика атак и тип оружия.

В то же время ранее появлялась информация, что Украина разработала и тестирует новое лазерное оружие для ПВО.