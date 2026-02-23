Ліцензії на ракети для ППО — Зеленський про ключову потребу

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що найбільш болючим вузлом для України зараз залишається протиповітряна оборона. Зокрема проблема виникла через відсутність ліцензій від партнерів на виробництво ракет і систем на кшталт Patriot.

Про це глава держави висловився у розмові з BBC, цитує Новини.LIVE.

Зеленський пояснив чому Україна не може сама робити Patriot

Президент Володимир Зеленський назвав протиповітряну оборону найскладнішим питанням для України на цьому етапі війни.

У розмові з BBC він підкреслив, що партнери поки не надають ліцензій, які дозволили б Україні самостійно виробляти окремі зразки озброєння для ППО, зокрема системи Patriot або принаймні ракети для тих комплексів, які вже є на озброєнні.

За словами глави держави, у цьому напрямку Києву поки не вдалося досягти результату.

"Як зробити так, щоб Україна була сильнішою в цій війні? Все зрозуміло: закрити небо. Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає", — пояснив Володимир Зеленський.

На його переконання, мінімальним кроком, що здатен зрушити ситуацію, є надання ліцензій хоча б на виробництво ракет.

Зазначимо, що Росія щоденно атакує Україну. Сьогодні, 23 лютого, з'явилась нова статистика атак та тип зброї.

Водночас раніше з'являлась інформація, що Україна розробила та тестує нову лазерну зброю для ППО.