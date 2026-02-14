Відео
Головна Новини дня Українська лазерна система ППО — що кажуть в ОПУ

Українська лазерна система ППО — що кажуть в ОПУ

Дата публікації: 14 лютого 2026 20:30
Паліса розповів про українську лазерну систему ППО
Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Фото: Паліса/Facebook

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса прокоментував інформацію, що напередодні з'явилася у ЗМІ, про створення українськими інженерами новітньої лазерної системи протиповітряної оборони. Він зазначив, що незабаром будуть результати.

Про це Павло Паліса сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 14 лютого.

Читайте також:

Паліса про новітню лазерну систему ППО

Представник Офісу президента прокоментував інформацію видання The Atlantic про створення Україною власної лазерної системи ППО.

Поліса сказав, що не хоче розкривати інформацію щодо цього питання, щоб не допомагати ворогу.

Водночас він висловив надію, що невдовзі можна буде побачити певні результати.

Нагадаємо, що нещодавно видання The Atlantic написало, що українські інженери створили та успішно випробували новітню лазерну систему протиповітряної оборони під назвою Sunray, яка здатна ефективно знищувати ворожі безпілотники.

У матеріалі видання зазначається, що система Sunray візуально нагадує аматорський телескоп із камерами і може встановлюватися на даху пікапа. Зброя працює безшумно та не випромінює видимого світла. Комплекс настільки компактний, що поміщається у багажник автомобіля.

Під час демонстрації лазер за лічені секунди підпалив безпілотник.

Нагадаємо, що під час безпекової конференції в Мюнхені Зеленський наголосив на необхідності ракет для протиповітряної оборони. 

Крім того, глава держави заявив, що Повітряним силам України критично не вистачає ракет для відбиття ударів РФ.

Офіс президента ЗСУ ППО війна в Україні Павло Паліса Мюнхенська безпекова конференція 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
