Палиса рассказал об украинской лазерной системе ПВО

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса прокомментировал появившуюся накануне в СМИ информацию о создании украинскими инженерами новейшей лазерной системы противовоздушной обороны. Он отметил, что вскоре будут результаты.

Об этом Павел Палиса сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля.

Палиса о новейшей лазерной системе ПВО

Представитель Офиса президента прокомментировал информацию издания The Atlantic о создании Украиной собственной лазерной системы ПВО.

Полиса сказал, что не хочет раскрывать информацию по этому вопросу, чтобы не помогать врагу.

В то же время он выразил надежду, что вскоре можно будет увидеть определенные результаты.

Напомним, что недавно издание The Atlantic написало, что украинские инженеры создали и успешно испытали новейшую лазерную систему противовоздушной обороны под названием Sunray, которая способна эффективно уничтожать вражеские беспилотники.

В материале издания отмечается, что система Sunray визуально напоминает любительский телескоп с камерами и может устанавливаться на крыше пикапа. Оружие работает бесшумно и не излучает видимого света. Комплекс настолько компактен, что помещается в багажник автомобиля.

Во время демонстрации лазер за считанные секунды поджег беспилотник.

Напомним, что во время конференции по безопасности в Мюнхене Зеленский отметил необходимость ракет для противовоздушной обороны.

Кроме того, глава государства заявил, что Воздушным силам Украины критически не хватает ракет для отражения ударов РФ.