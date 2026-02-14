Палиса рассказал об украинской лазерной системе ПВО

Украинская лазерная система ПВО — что говорят в ОПУ
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса прокомментировал появившуюся накануне в СМИ информацию о создании украинскими инженерами новейшей лазерной системы противовоздушной обороны. Он отметил, что вскоре будут результаты.
Об этом Павел Палиса сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля.
Палиса о новейшей лазерной системе ПВО
Представитель Офиса президента прокомментировал информацию издания The Atlantic о создании Украиной собственной лазерной системы ПВО.
Полиса сказал, что не хочет раскрывать информацию по этому вопросу, чтобы не помогать врагу.
В то же время он выразил надежду, что вскоре можно будет увидеть определенные результаты.
Напомним, что недавно издание The Atlantic написало, что украинские инженеры создали и успешно испытали новейшую лазерную систему противовоздушной обороны под названием Sunray, которая способна эффективно уничтожать вражеские беспилотники.
В материале издания отмечается, что система Sunray визуально напоминает любительский телескоп с камерами и может устанавливаться на крыше пикапа. Оружие работает бесшумно и не излучает видимого света. Комплекс настолько компактен, что помещается в багажник автомобиля.
Во время демонстрации лазер за считанные секунды поджег беспилотник.
Напомним, что во время конференции по безопасности в Мюнхене Зеленский отметил необходимость ракет для противовоздушной обороны.
Кроме того, глава государства заявил, что Воздушным силам Украины критически не хватает ракет для отражения ударов РФ.
