Зеленский о контрактной армии — чем может помочь Европа

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа могла бы дополнительно усилить Украину в момент перехода войск от мобилизационной модели к контрактной, поскольку для этого сейчас не хватает финансирования.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время интервью с BBC, цитирует Новини.LIVE.

Президент Владимир Зеленский, говоря о переводе армии с мобилизации на контракты, подчеркнул, что Украине нужны ресурсы для такого изменения, и именно здесь, по его словам, есть пространство для усиления европейской поддержки.

"А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию - или когда мы переведем нашу армию - с мобилизации на контракты. То же самое, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют", - высказался Владимир Зеленский.

Как сейчас в Украине устроена служба в армии

Нынешняя модель военной службы в Украине во время военного положения сочетает несколько форм, определенных законодательством. В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" отдельно перечислены виды военной службы, среди которых, в частности, базовая военная служба, служба "по призыву по мобилизации, на особый период", контрактная служба для рядового, сержантского и старшинского состава и офицеров, служба (обучение) курсантов, а также "служба по призыву лиц офицерского состава" и "служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период".

Недавно в Украине объявили о новых формах контрактов для военнообязанных.

Отдельно Владимир Зеленский объяснял в чем трудность освободить всю территорию страны от оккупации.