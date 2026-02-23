Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Контрактная служба вместо мобилизации — о чем сказал Зеленский

Контрактная служба вместо мобилизации — о чем сказал Зеленский

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 08:39
Зеленский о контрактной армии — чем может помочь Европа
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа могла бы дополнительно усилить Украину в момент перехода войск от мобилизационной модели к контрактной, поскольку для этого сейчас не хватает финансирования.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время интервью с BBC, цитирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский объяснил при каких условиях можно было бы отменить мобилизацию

Президент Владимир Зеленский, говоря о переводе армии с мобилизации на контракты, подчеркнул, что Украине нужны ресурсы для такого изменения, и именно здесь, по его словам, есть пространство для усиления европейской поддержки.

"А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию - или когда мы переведем нашу армию - с мобилизации на контракты. То же самое, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы также хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют", - высказался Владимир Зеленский.

Как сейчас в Украине устроена служба в армии

Нынешняя модель военной службы в Украине во время военного положения сочетает несколько форм, определенных законодательством. В Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" отдельно перечислены виды военной службы, среди которых, в частности, базовая военная служба, служба "по призыву по мобилизации, на особый период", контрактная служба для рядового, сержантского и старшинского состава и офицеров, служба (обучение) курсантов, а также "служба по призыву лиц офицерского состава" и "служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период".

Недавно в Украине объявили о новых формах контрактов для военнообязанных.

Отдельно Владимир Зеленский объяснял в чем трудность освободить всю территорию страны от оккупации.

Владимир Зеленский Европа армия мобилизация война в Украине контракт финансирование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации