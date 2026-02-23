Зеленський про контрактну армію — чим може допомогти Європа

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа могла б допомогти Україні з переходом армії від мобілізаційної моделі до контрактної. Він пояснив, що партнери могли б зосередити підтримку на фінансуванні цього кроку.

Про це Володимир Зеленський заявив під час інтерв'ю з BBC, цитує Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський пояснив за яких умов можна було б скасувати мобілізацію

Президент Володимир Зеленський, говорячи про переведення армії з мобілізації на контракти, наголосив, що Україні потрібні ресурси для такої зміни, і саме тут, за його словами, є простір для посилення європейської підтримки.

"А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", — висловився Володимир Зеленський.

Як зараз в Україні влаштована служба у війську

Нинішня модель військової служби в Україні під час воєнного стану поєднує кілька форм, визначених законодавством. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" окремо перелічені види військової служби, серед яких, зокрема, базова військова служба, служба "за призовом під час мобілізації, на особливий період", контрактна служба для рядового, сержантського і старшинського складу та офіцерів, служба (навчання) курсантів, а також "служба за призовом осіб офіцерського складу" і "служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період".

Нещодавно в Україні оголосили про нові форми контрактів для військовозобов'язаних.

Окремо Володимир Зеленський пояснював у чому труднощі звільнити всю територію країни від окупації.