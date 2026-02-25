Зеленський зустрівся з главою МЗС Гани Самуелем Окудзето Аблаквою

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква. Фото: ОПУ

У середу, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Гани Самуелем Окудзето Аблаквою. Сторони обговорили залучення Росією громадян Гани й інших країн Африки для участі у війні проти України.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Зустріч Зеленського із главою МЗС Гани у Києві 25 лютого 2026 року. Фото: ОПУ

Зеленський провів зустріч з очільником МЗС Гани — деталі

"Зустрівся з міністром закордонних справ Гани Самуелем Окудзето Аблаквою. Дякую міністру за цей візит, перший в історії відносин між нашими країнами", — поінформував український лідер.

Зеленський розповів, що під час зустрічі сторони обговорили конкретні напрями, у яких можуть розвивати співпрацю: сільське господарство, оборонне співробітництво, розширення програм для навчання студентів Гани в українських університетах.





Глава держави наголосив, що наступного року Гана головуватиме в Африканському Союзі. Саме тому, за його словами, важливо реалізувати цей період, щоб поглибити звʼязки України та Африки.

Під час зустрічі лідери також детально обговорили, як Росія рекрутує громадян Гани й інших країн Африки для участі у війні проти України, а також як можна цьому протидіяти. Зеленський зазначив, що команди будуть на звʼязку щодо цього питання.

Як відомо, на боці Росії воюють 272 громадянина Гани та близько 1700 громадян інших африканських держав.

"Вдячний Гані за чітку підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та підтримку наших позицій у резолюціях Генасамблеї ООН", — резюмував президент України.

Нагадаємо, що під час візиту до Києва 25 лютого міністр закордонних справ Гани Окудзето Аблаква закликав Україну звільнити двох ганських військовополонених, які воювали на боці Росії.

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін говорив про те, що позиції Росії в Африці перетворюються на джерело вербування бійців для повномасштабної війни проти України.

Восени 2025 року глава МЗС України Андрій Сибіга інформував, що у складі армії РФ воюють щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн.