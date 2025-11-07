Відео
Сибіга розкрив, скільки громадян африканських країн воюють за РФ

Дата публікації: 7 листопада 2025 16:41
Оновлено: 16:42
Скільки громадян країн Африки воює за Росію — Сибіга назвав кількість
Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у складі російської армії воюють щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн. За його словами, Росія використовує різні методи вербування.

Про це голова МЗС заявив у соцмережі X у п'ятницю, 7 листопада.

Читайте також:

У лавах російської армії воюють громадяни африканських країн

Як повідомив Сибіга, Росія активно вербує громадян африканських країн. Після цього більшість іноземців відправляють на загибель в Україні.

"Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку. Іноземні громадяни в російській армії мають сумну долю. Більшість із них негайно відправляють на так звані "м'ясні штурми", де їх швидко вбивають. Російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності, тому до них ставляться як до другосортного, витратного людського матеріалу. Більшість найманців не живуть більше місяця", — повідомив міністр.

Сибіга закликав уряди африканських країн офіційно застерегти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії, а також звернувся до тих, хто вже опинився на фронті, із закликом дезертирувати та здатися українським військовим.

"По-перше, не йти до лав російської армії та не підписувати жодних документів з російською владою. Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерігти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії. Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право. По-друге, якщо вас вже відправили на передову, шукайте будь-яку можливість дезертирувати та здатися у полон", — закликав дипломат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із лідером Кенії Вільямом Руто участь іноземців у лавах ЗС РФ.

А також глава держави повідомляв, що російські війська залучають іноземних найманців до бойових дій на Вовчанському напрямку.

росія російські війська Андрій Сибіга Африка війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
