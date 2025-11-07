Сколько граждан стран Африки воюет за Россию — Сибига назвал количество

Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в составе российской армии воюют по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран. По его словам, Россия использует различные методы вербовки.

Об этом глава МИД заявил в соцсети X в пятницу, 7 ноября.

В рядах российской армии воюют граждане африканских стран

Как сообщил Сибига, Россия активно вербует граждан африканских стран. После этого большинство иностранцев отправляют на гибель в Украину.

"Некоторым предлагают деньги, других обманывают и они не осознают, на что подписываются, или заставляют это делать под давлением. Подписание контракта равнозначно подписанию смертного приговора. Иностранные граждане в российской армии имеют печальную судьбу. Большинство из них немедленно отправляют на так называемые "мясные штурмы", где их быстро убивают. Российское командование понимает, что за убитого иностранца не будет ответственности, поэтому к ним относятся как к второсортному, расходному человеческому материалу. Большинство наемников не живут больше месяца", — сообщил министр.

Сибига призвал правительства африканских стран официально предостеречь своих граждан от вступления в российскую оккупационную армию, а также обратился к тем, кто уже оказался на фронте, с призывом дезертировать и сдаться украинским военным.

"Во-первых, не идти в ряды российской армии и не подписывать никаких документов с российскими властями. Я призываю все правительства государств Африки публично предостеречь своих граждан от вступления в российскую оккупационную армию. Участие на стороне России в ее захватнической войне против Украины является незаконным, аморальным и нарушает Устав ООН и международное право. Во-вторых, если вас уже отправили на передовую, ищите любую возможность дезертировать и сдаться в плен", — призвал дипломат.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Кении Уильямом Руто участие иностранцев в рядах ВС РФ.

А также глава государства сообщал, что российские войска привлекают иностранных наемников к боевым действиям на Волчанском направлении.