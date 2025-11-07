Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига раскрыл, сколько граждан африканских стран воюют за РФ

Сибига раскрыл, сколько граждан африканских стран воюют за РФ

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 16:41
обновлено: 16:42
Сколько граждан стран Африки воюет за Россию — Сибига назвал количество
Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в составе российской армии воюют по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран. По его словам, Россия использует различные методы вербовки.

Об этом глава МИД заявил в соцсети X в пятницу, 7 ноября.

Реклама
Читайте также:

В рядах российской армии воюют граждане африканских стран

Как сообщил Сибига, Россия активно вербует граждан африканских стран. После этого большинство иностранцев отправляют на гибель в Украину.

"Некоторым предлагают деньги, других обманывают и они не осознают, на что подписываются, или заставляют это делать под давлением. Подписание контракта равнозначно подписанию смертного приговора. Иностранные граждане в российской армии имеют печальную судьбу. Большинство из них немедленно отправляют на так называемые "мясные штурмы", где их быстро убивают. Российское командование понимает, что за убитого иностранца не будет ответственности, поэтому к ним относятся как к второсортному, расходному человеческому материалу. Большинство наемников не живут больше месяца", — сообщил министр.

Сибига призвал правительства африканских стран официально предостеречь своих граждан от вступления в российскую оккупационную армию, а также обратился к тем, кто уже оказался на фронте, с призывом дезертировать и сдаться украинским военным.

"Во-первых, не идти в ряды российской армии и не подписывать никаких документов с российскими властями. Я призываю все правительства государств Африки публично предостеречь своих граждан от вступления в российскую оккупационную армию. Участие на стороне России в ее захватнической войне против Украины является незаконным, аморальным и нарушает Устав ООН и международное право. Во-вторых, если вас уже отправили на передовую, ищите любую возможность дезертировать и сдаться в плен", — призвал дипломат.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Кении Уильямом Руто участие иностранцев в рядах ВС РФ.

А также глава государства сообщал, что российские войска привлекают иностранных наемников к боевым действиям на Волчанском направлении.

россия российские войска Андрей Сибига Африка война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации