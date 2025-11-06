Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Иностранцы в армии РФ — Зеленский провел разговор с лидером Кении

Иностранцы в армии РФ — Зеленский провел разговор с лидером Кении

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 19:00
обновлено: 19:36
Иностранцы в армии РФ — Зеленский обсудил проблему с лидером Кении
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с президентом Кении Уильямом Руто, во время которой стороны обсудили ключевые вопросы безопасности и гуманитарной поддержки. Среди тем — российские обстрелы, рекрутинг иностранцев в армию РФ и похищение украинских детей.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 6 ноября.

Реклама
Читайте также:

Сотрудничество ради справедливости

Во время переговоров Владимир Зеленский проинформировал кенийского коллегу о последствиях российских атак на мирное население и инфраструктуру Украины. Президент поблагодарил Руто за теплые слова поддержки и подчеркнул важность противодействия незаконному привлечению наемников из Кении к войне, которую ведет Россия.

Іноземці в армії РФ — Зеленський провів розмову з лідером Кенії - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Коснулись вопроса российского рекрутинга иностранных граждан в свою преступную войну. Знаем обо всех мошеннических методах. Будем теснее работать, чтобы это прекратилось", — отметил Зеленский.

Глава государства отдельно подчеркнул важность поддержки Кенией украинской инициативы в ООН. Уже в этом месяце Украина представит резолюцию, осуждающую незаконное похищение и депортацию украинских детей Россией. Зеленский поблагодарил Руто за готовность поддержать этот шаг и за последовательную позицию Кении по защите международного права. Украина и Кения договорились укреплять двусторонние отношения и развивать совместные проекты.

Африканских наемников заманивают в армию РФ под предлогом выгодных контрактов, сообщает BBC. Уровень безработицы в Африке достаточно высок, особенно — среди молодежи, что делает ее уязвимой к подобному "трудоустройству", считают аналитики. "Африканский корпус", российская наемническая группировка, контролируемая Министерством обороны России, которая фактически заменила военную группировку "Вагнер" в Западной Африке, регулярно прибегает к вербовочным компаниям среди местного населения.

Напомним, что бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко взяли в плен гражданина Кении во время боев на Волчанском направлении.

Ранее мы также информировали, что во время Глобального саммита мира в Швейцарии Владимир Зеленский обсудил с Президентом Кении вопрос продовольственной безопасности.

Владимир Зеленский Кения вербовка война в Украине Рекрутинг
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации