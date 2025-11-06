Иностранцы в армии РФ — Зеленский обсудил проблему с лидером Кении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с президентом Кении Уильямом Руто, во время которой стороны обсудили ключевые вопросы безопасности и гуманитарной поддержки. Среди тем — российские обстрелы, рекрутинг иностранцев в армию РФ и похищение украинских детей.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 6 ноября.

Сотрудничество ради справедливости

Во время переговоров Владимир Зеленский проинформировал кенийского коллегу о последствиях российских атак на мирное население и инфраструктуру Украины. Президент поблагодарил Руто за теплые слова поддержки и подчеркнул важность противодействия незаконному привлечению наемников из Кении к войне, которую ведет Россия.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Коснулись вопроса российского рекрутинга иностранных граждан в свою преступную войну. Знаем обо всех мошеннических методах. Будем теснее работать, чтобы это прекратилось", — отметил Зеленский.

Глава государства отдельно подчеркнул важность поддержки Кенией украинской инициативы в ООН. Уже в этом месяце Украина представит резолюцию, осуждающую незаконное похищение и депортацию украинских детей Россией. Зеленский поблагодарил Руто за готовность поддержать этот шаг и за последовательную позицию Кении по защите международного права. Украина и Кения договорились укреплять двусторонние отношения и развивать совместные проекты.

Африканских наемников заманивают в армию РФ под предлогом выгодных контрактов, сообщает BBC. Уровень безработицы в Африке достаточно высок, особенно — среди молодежи, что делает ее уязвимой к подобному "трудоустройству", считают аналитики. "Африканский корпус", российская наемническая группировка, контролируемая Министерством обороны России, которая фактически заменила военную группировку "Вагнер" в Западной Африке, регулярно прибегает к вербовочным компаниям среди местного населения.

Напомним, что бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко взяли в плен гражданина Кении во время боев на Волчанском направлении.

Ранее мы также информировали, что во время Глобального саммита мира в Швейцарии Владимир Зеленский обсудил с Президентом Кении вопрос продовольственной безопасности.