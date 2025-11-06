Іноземці в армії РФ — Зеленський обговорив проблему з лідером Кенії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто, під час якої сторони обговорили ключові питання безпеки та гуманітарної підтримки. Серед тем — російські обстріли, рекрутинг іноземців до армії РФ та викрадення українських дітей.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 6 листопада.

Співпраця заради справедливості

Під час переговорів Володимир Зеленський поінформував кенійського колегу про наслідки російських атак на мирне населення та інфраструктуру України. Президент подякував Руто за теплі слова підтримки та наголосив на важливості протидії незаконному залученню найманців із Кенії до війни, яку веде Росія.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну. Знаємо про всі шахрайські методи. Будемо тісніше працювати, щоб це припинилося", — зазначив Зеленський.

Глава держави окремо підкреслив важливість підтримки Кенією української ініціативи в ООН. Уже цього місяця Україна представить резолюцію, яка засуджує незаконне викрадення та депортацію українських дітей Росією. Зеленський подякував Руто за готовність підтримати цей крок і за послідовну позицію Кенії щодо захисту міжнародного права. Україна та Кенія домовилися зміцнювати двосторонні відносини й розвивати спільні проєкти.

Африканськіх найманців заманюють до армії РФ під приводом вигідних контрактів, повідомляє BBC. Рівень безробіття в Африці досить високий, особливо — серед молоді, що робить її вразливою до подібного "працевлаштування", вважають аналітики. "Африканський корпус", російське найманське угруповання, контрольоване Міністерством оборони Росії, яке фактично замінило військове угруповання "Вагнер" у Західній Африці, регулярно вдається до вербувальних компаній серед місцевого населення.

Нагадаємо, що бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка взяли в полон громадянина Кенії під час боїв на Вовчанському напрямку.

Раніше ми також інформували, що під час Глобального саміту миру у Швейцарії Володимир Зеленський обговорив із Президентом Кенії питання продовольчої безпеки.