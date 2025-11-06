Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Іноземці в армії РФ — Зеленський провів розмову з лідером Кенії

Іноземці в армії РФ — Зеленський провів розмову з лідером Кенії

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 19:00
Оновлено: 19:36
Іноземці в армії РФ — Зеленський обговорив проблему з лідером Кенії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто, під час якої сторони обговорили ключові питання безпеки та гуманітарної підтримки. Серед тем — російські обстріли, рекрутинг іноземців до армії РФ та викрадення українських дітей.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 6 листопада.

Реклама
Читайте також:

Співпраця заради справедливості

Під час переговорів Володимир Зеленський поінформував кенійського колегу про наслідки російських атак на мирне населення та інфраструктуру України. Президент подякував Руто за теплі слова підтримки та наголосив на важливості протидії незаконному залученню найманців із Кенії до війни, яку веде Росія.

Іноземці в армії РФ — Зеленський провів розмову з лідером Кенії - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну. Знаємо про всі шахрайські методи. Будемо тісніше працювати, щоб це припинилося", — зазначив Зеленський.

Глава держави окремо підкреслив важливість підтримки Кенією української ініціативи в ООН. Уже цього місяця Україна представить резолюцію, яка засуджує незаконне викрадення та депортацію українських дітей Росією. Зеленський подякував Руто за готовність підтримати цей крок і за послідовну позицію Кенії щодо захисту міжнародного права. Україна та Кенія домовилися зміцнювати двосторонні відносини й розвивати спільні проєкти.

Африканськіх найманців заманюють до армії РФ під приводом вигідних контрактів, повідомляє BBC. Рівень безробіття в Африці досить високий, особливо — серед молоді, що робить її вразливою до подібного "працевлаштування", вважають аналітики. "Африканський корпус", російське найманське угруповання, контрольоване Міністерством оборони Росії, яке фактично замінило військове угруповання "Вагнер" у Західній Африці, регулярно вдається до вербувальних компаній серед місцевого населення.

Нагадаємо, що бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка взяли в полон громадянина Кенії під час боїв на Вовчанському напрямку.

Раніше ми також інформували, що під час Глобального саміту миру у Швейцарії Володимир Зеленський обговорив із Президентом Кенії питання продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський Кенія вербування війна в Україні Рекрутинг
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації