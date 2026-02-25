Глава МЗС Гани вперше відвідав Україну та попросив звільнити полонених

Окудзето Аблаква та Андрій Сибіга. Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Гани Окудзето Аблаква у середу, 25 лютого, прибув з першим візитом до України. Він закликав Київ звільнити двох ганських військовополонених, які воювали на стороні Росії.

Про це стало відомо зі спільної пресконференції Окудзето Аблакви та глави МЗС України Андрія Сибіги, передає Новини.LIVE.

Перший візит глави МЗС Гани до України

Міністри поклали квіти до Стіни памʼяті полеглих захисників в російсько-українській війні.

Аблаква та Сибіга кладуть квіти. Фото: x.com/andrii_sybiha

Сторони обговорили двосторонні відносини та гуманітарну тематику. Особливу увагу також приділили розвитку торгівлі, аграрного партнерства, співпраці в галузі освіти, безпеки та оборонних індустрій.

Сибіга зауважив, що Україна розглядає Гану як важливого партнера в Західній Африці та на Африканському континенті.

"Україна готова залишатися надійним постачальником аграрної продукції та водночас зацікавлена у спільних проєктах з доданою вартістю, зокрема у сфері переробки та логістики", — каже він.

Військовополонені Гани, які воювали за Росію

Під час розмови міністри зосередилися на проблемі вербування Росією громадян африканських держав для участі у війні проти України.

Аблаква попросив звільнити двох ганських військовополонених, які воювали проти ЗСУ. Він закликав українського лідера Володимира Зеленського "проявити великодушність і співчуття".

"Окремо й відверто ми обговорили питання повернення до Республіки Гана військовополонених громадян, які були захоплені у полон захисниками України", — каже Сибіга.

За його словами, Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, йдеться про положення Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.

Сибіга закликав до більш активних публічних заходів для запобігання випадкам вербування.

"Росіяни затягують ганійців на смерть, натомість Україна пропонує співпрацю заради життя, заради можливостей в освіті та взаємовигідних проєктів", — зауважив він.

За словами Сибіги, Україна дозволить ганським дипломатам відвідати цих громадян.

Український лідер Володимир Зеленський анонував великий обмін полоненими між Україною та Росією. Наразі Київ очікує відповіді від Москви.

А нещодавно у Києві судили російського військового, який розстріляв двох українських військовополонених. Йому призначили довічне увʼязнення.

Раніше Зеленський повідомив, що у полоні Росії перебуває сім тисяч українців. Водночас в українському — понад чотири тисячі росіян.