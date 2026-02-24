Можливий великий обмін військовополоненими, — Зеленський

Зеленський заявив про можливий великий обмін полоненими
Дата публікації: 24 лютого 2026 21:22
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що є прогрес у переговорах стосовно військової сфери. Крім того, очікується великий обмін полоненими між Україною та Росією.
Український лідер зробив відповідну заяву під час розмови з журналістами у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.
"Позитивні сигнали були й щодо майбутнього обміну військовополоненими. Ми хотіли б повернути наших військовослужбовців додому. Йдеться про значну кількість", — зазначив Зеленський.
За його словами, Україна передала російській стороні сигнал про готовність до обміну та очікує відповіді найближчими днями.
