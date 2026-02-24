Зеленский заявил о возможном обмене пленными между Украиной и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров был достигнут прогресс в военной сфере. Кроме того, Украина и Россия могут провести крупный обмен пленными.

Украинский лидер сделал соответствующее заявление во время разговора с журналистами во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский об обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время трехсторонней встречи в Женеве произошел прогресс в одном из направлений. Речь идет о военной сфере.

"Представители договорились о том, как будет работать мониторинговая миссия после прекращения огня, когда это произойдет", — отметил глава государства.

Кроме того, во время переговоров были положительные сигналы по обмену пленными. Он может произойти в ближайшее время.

"Мы хотели бы вернуть наших военнослужащих домой. Я не хочу публично обсуждать о том, какое количество мы обсуждали, но речь идет о значительном количестве людей", — добавил Президент Украины.

По его словам, Украина передала российской стороне сигнал о готовности к обмену. Киев ожидает ответа в ближайшие дни.

Последний обмен пленными

Во время последнего обмена пленными, который состоялся 5 февраля, домой вернулись 157 украинцев. Среди них — как военные, так и гражданские.

Омбудсман Дмитрий Лубинец отметил, что этот обмен стал особенным. В Украину удалось вернуть 18 защитников, которых россияне осудили на длительные сроки заключения.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, во вражеской неволе сейчас находится семь тысяч украинцев. Глава государства подчеркнул, что Киев готов обменять "всех на всех".