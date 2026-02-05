Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лубинец объяснил, чем особенный сегодняшний обмен пленными

Лубинец объяснил, чем особенный сегодняшний обмен пленными

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 17:10
Чем особенный сегодняшний обмен пленными — Лубинец ответил
Украинские военные, вернувшиеся из плена. Фото: Telegram/dmytro_lubinetzs

В четверг, 5 февраля, состоялся первый обмен пленными между Украиной и РФ с начала этого года. Домой вернулись 157 украинцев. Этот обмен стал особенным.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Чем особенный этот обмен пленными

По словам Лубинца, домой вернулись представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Омбудсман отметил, что есть одна важная особенность этого обмена — в Украину вернули 18 защитников, которых враг осудил на длительные сроки заключения.

"Подавляющее большинство освобожденных — рядовой состав. Также дома 16 офицеров", — отметил Лубинец.

Он добавил, что самому старшему освобожденному воину — 63 года, самым молодым — 23. Кроме того, одному из возвращенных домой защитников вчера исполнилось 28 лет.

"В целом освобождении имеют сложное психологическое состояние, но они все невероятно счастливы быть дома. У некоторых фиксируется критически малый вес тела", — отметил омбудсмен.

Чим особливий обмін полоненими 5 лютого
Военные, которые вернулись из плена. Фото: Telegram/dmytro_lubinetzs

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что оборонцы прошли сложные испытания, находясь в неволе. Впереди их ждет длительное восстановление.

"Мы обеспечим всестороннюю помощь для наших военнослужащих: обследование, при необходимости — лечение и реабилитация, программы для поддержания ментального здоровья", — пояснил Клименко.

Чим особливий обмін полоненими 5 лютого
Сообщение Клименко. Фото: скриншот

Он добавил, что перерыв между последними обменами был длительным, однако этот процесс сложный и многоэтапный. Клименко подчеркнул, что работа над возвращением украинцев домой не прекращается ни на миг.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский сообщил об обмене пленными. Он ответил, кого удалось вернуть домой.

Также обмен прокомментировал глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Он раскрыл подробности операции.

пленные Дмитрий Лубинец украинские военные обмен пленными
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации