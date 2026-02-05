Чем особенный сегодняшний обмен пленными — Лубинец ответил

Украинские военные, вернувшиеся из плена. Фото: Telegram/dmytro_lubinetzs

В четверг, 5 февраля, состоялся первый обмен пленными между Украиной и РФ с начала этого года. Домой вернулись 157 украинцев. Этот обмен стал особенным.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Чем особенный этот обмен пленными

По словам Лубинца, домой вернулись представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных Сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Омбудсман отметил, что есть одна важная особенность этого обмена — в Украину вернули 18 защитников, которых враг осудил на длительные сроки заключения.

"Подавляющее большинство освобожденных — рядовой состав. Также дома 16 офицеров", — отметил Лубинец.

Он добавил, что самому старшему освобожденному воину — 63 года, самым молодым — 23. Кроме того, одному из возвращенных домой защитников вчера исполнилось 28 лет.

"В целом освобождении имеют сложное психологическое состояние, но они все невероятно счастливы быть дома. У некоторых фиксируется критически малый вес тела", — отметил омбудсмен.

Военные, которые вернулись из плена. Фото: Telegram/dmytro_lubinetzs

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добавил, что оборонцы прошли сложные испытания, находясь в неволе. Впереди их ждет длительное восстановление.

"Мы обеспечим всестороннюю помощь для наших военнослужащих: обследование, при необходимости — лечение и реабилитация, программы для поддержания ментального здоровья", — пояснил Клименко.

Сообщение Клименко. Фото: скриншот

Он добавил, что перерыв между последними обменами был длительным, однако этот процесс сложный и многоэтапный. Клименко подчеркнул, что работа над возвращением украинцев домой не прекращается ни на миг.

