Чим особливий сьогоднішній обмін полоненими — Лубінець відповів

Українські військові, що повернулися з полону. Фото: Telegram/dmytro_lubinetzs

У четвер, 5 лютого, відбувся перший обмін полоненими між Україною та РФ від початку цього року. Додому повернулися 157 українців. Цей обмін став особливим.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чим особливий цей обмін полоненими

За словами Лубінця, додому повернулися представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних Сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Омбудсман наголосив, що є одна важлива особливість цього обміну — в Україну повернули 18 оборонців, яких ворог засудив на довготривалі терміни ув'язнення.

"Переважна більшість звільнених — рядовий склад. Також вдома 16 офіцерів", — зазначив Лубінець.

Він додав, що найстаршому звільненому воїну — 63 роки, наймолодшим — 23. Крім того, одному з повернених додому захисників вчора виповнилося 28 років.

"Загалом звільненні мають складний психологічний стан, але вони всі неймовірно щасливі бути вдома. У деяких фіксується критично мала вага тіла", — зазначив омбудсман.

Військові, які повернулися з полону. Фото: Telegram/dmytro_lubinetzs

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що оборонці пройшли складні випробування, перебуваючи у неволі. Попереду на них чекає тривале відновлення.

"Ми забезпечимо всебічну допомогу для наших військовослужбовців: обстеження, за необхідності — лікування та реабілітація, програми для підтримки ментального здоров'я", — пояснив Клименко.

Повідомлення Клименка. Фото: скриншот

Він додав, що перерва між останніми обмінами була тривалою, однак цей процес складний і багатоетапний. Клименко наголосив, що робота над поверненням українців додому не припиняється ні на мить.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський повідомив про обмін полоненими. Він відповів, кого вдалося повернути додому.

Також обмін прокоментував голова Офісу Президента Кирило Буданов. Він розкрив подробиці операції.