обмін полоненими — Буданов розкрив подробиці

Перший обмін полоненими у 2026 році — Буданов розкрив подробиці
Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:12
Термінова новина
У четвер, 5 лютого, стало відомо про успішний обмін полоненими, у результаті якого додому повернулися 157 українців — військових і цивільних.
Про це повідомив голова Офісу Президента Кирило Буданов.
Реклама
Читайте також:
За його словами, операція була тривалою та напруженою, проте завершилася гідним результатом. Серед звільнених 139 осіб перебували в полоні ще з 2022 року.
Новина доповнюється..
Читайте Новини.LIVE!
Реклама