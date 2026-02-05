обмін полоненими — Буданов розкрив подробиці

Термінова новина

У четвер, 5 лютого, стало відомо про успішний обмін полоненими, у результаті якого додому повернулися 157 українців — військових і цивільних.

Про це повідомив голова Офісу Президента Кирило Буданов.

За його словами, операція була тривалою та напруженою, проте завершилася гідним результатом. Серед звільнених 139 осіб перебували в полоні ще з 2022 року.

Новина доповнюється..