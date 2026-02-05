обмен пленными - Буданов раскрыл подробности

Срочная новость

В четверг, 5 февраля, стало известно об успешном обмене пленными, в результате которого домой вернулись 157 украинцев — военных и гражданских.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

По его словам, операция была длительной и напряженной, однако завершилась достойным результатом. Среди освобожденных 139 человек находились в плену еще с 2022 года.

