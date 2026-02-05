Видео
Главная Новости дня Первый обмен пленными в 2026 году — Буданов раскрыл подробности

Первый обмен пленными в 2026 году — Буданов раскрыл подробности

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 15:12
обмен пленными - Буданов раскрыл подробности
Срочная новость

В четверг, 5 февраля, стало известно об успешном обмене пленными, в результате которого домой вернулись 157 украинцев — военных и гражданских.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

По его словам, операция была длительной и напряженной, однако завершилась достойным результатом. Среди освобожденных 139 человек находились в плену еще с 2022 года.

Новость дополняется...

Кирилл Буданов
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
