Глава МИД Ганы в Украине попросил об освобождении двух пленных ганцев

Окудзето Аблаква и Андрей Сибига. Фото: x.com/andrii_sybiha

В Украину с первым визитом в среду, 25 февраля, прибыл министр иностранных дел Ганы Окудзето Аблаква. Он просит Киев освободить своих военнопленных, которые воевали за Россию.

Об этом стало известно из совместной пресс-конференции Окудзето Аблаквы и главы МИД Украины Андрея Сибиги, передает Новини.LIVE.

Первый визит главы МИД Ганы в Украину

Министры возложили цветы к Стене памяти павших защитников в российско-украинской войне.

Аблаква и Сибига возлагают цветы. Фото: x.com/andrii_sybiha

Стороны обсудили двусторонние отношения и гуманитарную тематику. Особое внимание также уделили развитию торговли, аграрного партнерства, сотрудничества в области образования, безопасности и оборонных индустрий.

Сибига отметил, что Украина рассматривает Гану как важного партнера в Западной Африке и на Африканском континенте.

"Украина готова оставаться надежным поставщиком аграрной продукции и одновременно заинтересована в совместных проектах с добавленной стоимостью, в частности в сфере переработки и логистики", — говорит он.

Военнопленные Ганы, которые воевали за Россию

Во время разговора министры сосредоточились на проблеме вербовки Россией граждан африканских государств для участия в войне против Украины.

Аблаква попросил освободить двух ганских военнопленных, которые воевали против ВСУ. Он призвал украинского лидера Владимира Зеленского "проявить великодушие и сострадание".

"Отдельно и откровенно мы обсудили вопрос возвращения в Республику Гана военнопленных граждан, которые были захвачены в плен защитниками Украины", — говорит Сибига.

По его словам, Украина придерживается норм международного гуманитарного права. В частности, речь идет о положениях Женевских конвенций по обращению с военнопленными.

Сибига призвал к более активным публичным мерам для предотвращения случаев вербовки.

"Россияне затягивают ганийцев на смерть, зато Украина предлагает сотрудничество ради жизни, ради возможностей в образовании и взаимовыгодных проектов", — отметил он.

По словам Сибиги, Украина позволит ганским дипломатам посетить этих граждан.

Военнопленные — последние новости

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал большой обмен пленными между Украиной и Россией. Сейчас Киев ожидает ответа от Москвы.

А недавно в Киеве судили российского военного, который расстрелял двух украинских военнопленных. Ему назначили пожизненное заключение.

Ранее Зеленский сообщил, что в плену России находится семь тысяч украинцев. В то же время в украинском — более четырех тысяч россиян.