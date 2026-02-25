Видео
Україна
Видео

Зеленский обсудил с главой МИД Ганы усиление сотрудничества

Зеленский обсудил с главой МИД Ганы усиление сотрудничества

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 18:10
Зеленский встретился с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква. Фото: ОПУ

В среду, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Во время переговоров стороны обсудили факты привлечения Россией граждан Ганы и других африканских стран к участию в войне против Украины. 

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Зеленський зустрівся з главою МЗС Гани
Встреча Зеленского с главой МИД Ганы в Киеве 25 февраля 2026 года. Фото: ОПУ

Зеленский провел встречу с главой МИД Ганы - детали

"Встретился с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Спасибо министру за этот визит, первый в истории отношений между нашими странами", - сообщил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что во время встречи стороны обсудили конкретные направления, в которых могут развивать сотрудничество: сельское хозяйство, оборонное сотрудничество, расширение программ для обучения студентов Ганы в украинских университетах.



Глава государства подчеркнул, что в следующем году Гана будет председательствовать в Африканском Союзе. Именно поэтому, по его словам, важно реализовать этот период, чтобы углубить связи Украины и Африки.

Во время встречи лидеры также подробно обсудили, как Россия рекрутирует граждан Ганы и других стран Африки для участия в войне против Украины, а также как можно этому противодействовать. Зеленский отметил, что команды будут на связи по этому вопросу.

Как известно, на стороне России воюют 272 гражданина Ганы и около 1700 граждан других африканских государств.

"Благодарен Гане за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и поддержку наших позиций в резолюциях Генассамблеи ООН", - резюмировал президент Украины.

Напомним, что во время визита в Киев 25 февраля министр иностранных дел Ганы Окудзето Аблаква призвал Украину освободить двух ганских военнопленных, которые воевали на стороне России.

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин говорил о том, что позиции России в Африке превращаются в источник вербовки бойцов для полномасштабной войны против Украины.

Осенью 2025 года глава МИД Украины Андрей Сибига информировал, что в составе армии РФ воюют по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран.

Автор:
Евтушенко Алина
Автор:
Евтушенко Алина
