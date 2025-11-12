Вербовка РФ африканцев на войну против Украины — Жорин сделал заявление

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что позиции России в Африке превращаются в источник вербовки бойцов для войны против Украины. Он отметил необходимость усилить работу по противодействию этой вербовке и пересмотреть стратегии замещения человеческих потерь на фронте.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в среду, 12 ноября.

Жорин о вербовке Россией людей в Африке

Максим Жорин заявил, что позиции России в Африке создают для Украины все больше проблем.

Он отметил, что много лет Россия распространяла свое влияние на африканском континенте, забирая страны "третьего мира", как ресурсные базы. Не только в контексте природных ресурсов, но и людей.

Жорин отметил, что уже много лет они бегают по своей территории с российскими "калашами" и учатся воевать.

"Вполне логично, что Россия сейчас использует этот ресурс для вербовки на войну в Украине. Между тем мы даже в вопросах рекрутинга за рубежом работаем очень плохо. Если страна с таким ресурсом, как РФ, вербует людей — мы должны были этому уделять гораздо больше внимания, чтобы как-то помочь украинцам в армии.

Почему-то о трудовых мигрантах разговоров много, а об инициативах, как заменить наших людей в окопах иностранцами, что-то не слышал ничего", — резюмировал Жорин.

Скриншот сообщения Жорина/Telegram

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига раскрыл, сколько граждан африканских стран воюют за Россию.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский бсудил с президентом Кении проблему рекрутинга иностранцев в армию РФ.

Ранее мы информировали, что в сентябре 2025 года украинские военные взяли в плен гражданина Кении.