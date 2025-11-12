Вербування РФ африканців на війну проти України — Жорін зробив заяву

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що позиції Росії в Африці перетворюються на джерело вербування бійців для війни проти України. Він наголосив на необхідності посилити роботу з протидії цьому вербуванню та переглянути стратегії заміщення людських втрат на фронті.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у середу, 12 листопада.

Реклама

Читайте також:

Жорін про вербування Росією людей в Африці

Максим Жорін заявив, що позиції Росії в Африці створюють для України все більше проблем.

Він зазначив, що багато років Росія поширювала свій вплив на африканському континенті, забираючи країни "третього світу", як ресурсні бази. Не тільки в контексті природних ресурсів, а й людей.

Жорін наголосив, що вже багато років вони бігають по своїй території з російськими "калашами" і навчаються воювати.

"Цілком логічно, що Росія зараз використовує цей ресурс для вербування на війну в Україні. Тим часом ми навіть в питаннях рекрутингу за кордоном працюємо дуже погано. Якщо країна з таким ресурсом, як РФ, вербує людей — ми мали цьому приділяти набагато більше уваги, щоб якось допомогти українцям у війську.

Чомусь про трудових мігрантів розмов багато, а про ініціативи, як замінити наших людей в окопах іноземцями, щось не чув нічого", — резюмував Жорін.

Скриншот повідомлення Жоріна/Telegram

Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга розкрив, скільки громадян африканських країн воюють за Росію.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Кенії проблему рекрутингу іноземців до армії РФ.

Раніше ми інформували, що у вересні 2025 року українські військові взяли в полон громадянина Кенії.