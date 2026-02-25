Зеленский обсудил с европарламентариями помощь Украине
Дата публикации 25 февраля 2026 21:49
Срочная новость
Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с делегацией парламентского объединения United for Ukraine в Европейском парламенте. В частности, они обсудили помощь Украине.
Об этом глава государства сообщил в Facebook в среду, 25 февраля.
