Іран атакував Ізраїль у відповідь на обстріл Тегерану — що відомо

Удар по Тегерану — Іран атакував Ізраїль у відповідь
Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 10:21
Термінова новина
В суботу, 28 лютого, Іран вдарив у відповідь по Ізраїлю. Тегеран запустив балістичні ракети. Цивільний людей в Ізраїлі закликали спуститись до бомбосховищ.
Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на The New York Times.
Реклама
Читайте також:
Що відомо про іранську атаку на Ізраїль
Ізраїльські військові заявили, що виявили балістичні ракети, запущені з Ірану по країні. Це перша хвиля іранських ударів у відповідь на американо-ізраїльські атаки, здійснені сьогодні раніше.
Сирени повітряної тривоги лунають по всьому північному Ізраїлю та прибережному місті Хайфа, попереджаючи мешканців йти в укриття.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама