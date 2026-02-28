Відео
Головна Новини дня Удар по Тегерану — Іран атакував Ізраїль у відповідь

Удар по Тегерану — Іран атакував Ізраїль у відповідь

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 10:21
Іран атакував Ізраїль у відповідь на обстріл Тегерану — що відомо
Термінова новина

В суботу, 28 лютого, Іран вдарив у відповідь по Ізраїлю. Тегеран запустив балістичні ракети. Цивільний людей в Ізраїлі закликали спуститись до бомбосховищ.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на The New York Times.

Що відомо про іранську атаку на Ізраїль

Ізраїльські військові заявили, що виявили балістичні ракети, запущені з Ірану по країні. Це перша хвиля іранських ударів у відповідь на американо-ізраїльські атаки, здійснені сьогодні раніше.

Сирени повітряної тривоги лунають по всьому північному Ізраїлю та прибережному місті Хайфа, попереджаючи мешканців йти в укриття.

Новина доповнюється...

Іран Ізраїль
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
