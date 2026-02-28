Відео
Головна Новини дня США почали масштабну військову операцію в Ірані — заява Трампа

США почали масштабну військову операцію в Ірані — заява Трампа

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 09:41
Трамп заявив про початок масштабної військової операції США в Ірані — що відомо
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "загрозу з боку жорстокого іранського режиму буде знищено".

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на заяву Трампа, опубліковану у Truth Social 28 лютого.

Читайте також:

Військова операція США в Ірані

Трамп зазначив, що Збройні сили Сполучених Штатів почали масштабну операцію в Ірані. За його словами, це потрібно, аби "запобігти злій, радикальній диктатурі". Президент США зазначив, що Іран загрожує основним інтересам національної безпеки Америки.

"Ми збираємося знищити їхні ракети та зрівняти їхню ракетну промисловість із землею. Вона буде повністю знищена. Ми збираємося знищити їхній флот. Ми хочемо, щоб терористичні посередники регіону більше не могли дестабілізувати регіон чи світ, атакувати наші сили", — зазначив Трамп.

Він також наголосив, що Іран не отримає ядерну зброю. За словами Трампа, США це гарантують.

Атака на Іран 28 лютого

Вранці 28 лютого було атаковано Тегеран, столицю Ірану. Відомо, що удари наніс Ізраїль. Міністр оборони країни Ісраель Кац назвав це "превентивними заходами".

В Ізраїлі оголосили про введення надзвичайного стану. Очікуються іранські удари у відповідь.

Раніше США перекинули авіаносець та сили на Близький Схід. Трамп зазначив, що Америка розглядає військові дії проти Ірану.

Водночас Іран, відреагувавши на попередження США, заявив, що буде завдавати ударів у відповідь.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
