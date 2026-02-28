Трамп заявил о начале масштабной военной операции США в Иране — детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию в Иране. Америка стремится "уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима".

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на заявление Трампа, опубликованное в Truth Social 28 февраля.

Военная операция США в Иране

Трамп отметил, что вооруженные силы Соединенных Штатов начали масштабную операцию в Иране. По его словам, это нужно, чтобы "предотвратить злую, радикальную диктатуру". Президент США отметил, что Иран угрожает основным интересам национальной безопасности Америки.

"Мы собираемся уничтожить их ракеты и уравнять их ракетную промышленность с землей. Она будет полностью уничтожена. Мы собираемся уничтожить их флот. Мы хотим, чтобы террористические посредники региона больше не могли дестабилизировать регион или мир, атаковать наши силы", — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что Иран не получит ядерное оружие. По словам Трампа, США это гарантируют.

Атака на Иран 28 февраля

Утром 28 февраля был атакован Тегеран, столица Ирана. Известно, что удар нанес Израиль. Министр обороны страны Исраэль Кац назвал это "превентивными мерами".

В Израиле объявили о введении чрезвычайного положения. Ожидаются ответные иранские удары.

Ранее США опрокинули авианосец и силы на Ближний Восток. Трамп отметил, что Америка рассматривает военные действия против Ирана.

В то же время Иран, отреагировав на предупреждение США, заявил, что будет наносить ответные удары.