США укрепляют ПВО на фоне угрозы атаки от Ирана

Истребитель F-22 Raptor ВВС США. Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

США усиливают противовоздушную оборону на Ближнем Востоке на фоне риска возможных ударов со стороны Ирана. Также там готовятся к сценарию ограниченных авиаударов в случае решения президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

США готовится к отражению атаки со стороны Ирана

Военные США уже имеют планы по нанесению точечных авиаударов по иранским целям, если будет принято политическое решение. В Вашингтоне при этом исходят из того, что любые действия против Ирана спровоцируют немедленный зеркальный ответ, прежде всего в виде ракетных и дроновых атак по Израилю и по объектам, где дислоцируются американские войска в регионе.

Именно этот риск заставляет Пентагон ускоренно укреплять систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. США уже имеют в регионе корабли с возможностями ПВО, в частности эсминцы, однако теперь дополнительно разворачивают новые наземные средства защиты. В частности, американские военные перебрасывают батарею системы THAAD, а также дополнительные комплексы Patriot на базы, где находятся подразделения США.

Усиление ПВО касается сразу нескольких стран региона. По данным издания, системы размещают в Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. Отдельно сообщается о передислокации в Иорданию трех эскадрилий истребителей F-15E, которые могут использоваться как для ударных операций, так и для прикрытия с воздуха.

В материале отмечается, что ключевой задачей американской обороны в случае эскалации станет защита Израиля и собственных военных контингентов от возможных ракетных и дроновых атак со стороны Ирана или связанных с ним группировок.

Сейчас Центральное командование США, которое отвечает за операции американских сил на Ближнем Востоке, официально не комментирует информацию о подготовке к возможным ударам и наращиванию противовоздушной обороны.

Напомним, стало известно, что Иран потенциально мог возобновить деятельность на ядерных объектах после сокрушительных атаках по ним в 2025 году.

Также недавно Иран закрыл воздушное пространство над страной.