Головна Новини дня США посилюють ППО на Близькому Сході через ризик ударів

США посилюють ППО на Близькому Сході через ризик ударів

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 10:10
США зміцнюють ППО на тлі загрози атаки від Ірану
Винищувач F-22 Raptor ВПС США. Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo

США посилюють протиповітряну оборону на Близькому Сході на тлі ризику можливих ударів з боку Ірану. Також там готуються до сценарію обмежених авіаударів у відповідь у разі рішення президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

Читайте також:

США готується до відбиття атаки з боку Ірану

Військові США вже мають плани щодо завдання точкових авіаударів по іранських цілях, якщо буде ухвалене політичне рішення. У Вашингтоні при цьому виходять з того, що будь-які дії проти Ірану спровокують негайну дзеркальну відповідь, насамперед у вигляді ракетних та дронових атак по Ізраїлю і по об’єктах, де дислокуються американські війська в регіоні.

Саме цей ризик змушує Пентагон прискорено зміцнювати систему протиповітряної оборони на Близькому Сході. США вже мають у регіоні кораблі з можливостями ППО, зокрема есмінці, однак тепер додатково розгортають нові наземні засоби захисту. Зокрема, американські військові перекидають батарею системи THAAD, а також додаткові комплекси Patriot на бази, де перебувають підрозділи США.

Посилення ППО стосується одразу кількох країн регіону. За даними видання, системи розміщують у Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі. Окремо повідомляється про передислокацію до Йорданії трьох ескадрилій винищувачів F-15E, які можуть використовуватися як для ударних операцій, так і для прикриття з повітря.

У матеріалі зазначається, що ключовим завданням американської оборони у разі ескалації стане захист Ізраїлю та власних військових контингентів від можливих ракетних і дронових атак з боку Ірану або пов'язаних з ним угруповань.

Наразі Центральне командування США, яке відповідає за операції американських сил на Близькому Сході, офіційно не коментує інформацію про підготовку до можливих ударів та нарощування протиповітряної оборони.

Нагадаємо, стало відомо, що Іран потенційно міг відновити діяльність на ядерних об'єктах після нищівних атаках по ним у 2025 році. 

Також нещодавно Іран закрив повітряний простір над країною.

США Іран ППО атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
