Атака на Иран 28 февраля – что известно об ударе Израиля

Дым из-за атаки по Тегерану 28 февраля. Фото: Anadolu Agency

Израиль атаковал Тегеран. Обстрел произошел в субботу, 28 февраля. Министр обороны Израиля Кац заявил, что это была "превентивная мера".

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Anadolu Agency.

Что известно об атаке на Иран

Сегодня утром Израиль обстрелял Тегеран. В то же время в стране объявили о введении чрезвычайного положения, поскольку ожидаются ответные иранские действия. Израиль отмечает, что удары могут быть беспилотниками и баллистическими ракетами.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что атака была "превентивным ударом" по Ирану. Армия обороны Израиля ужесточила ограничения. Известно о переводе всех регионов в режим требуемой активности.

Израиль закрыл свое воздушное пространство. В стране запрещены образовательные мероприятия, массовые собрания и не работает большинство учреждений. Разрешается работа только критически важных секторов. Граждан призывают следовать инструкциям, обнародованным на официальных ресурсах.

Ситуация с Ираном

Ранее в The Telegraph заявили, что Иран начал тайно восстанавливать поврежденные ядерные объекты. Поэтому напряженность между США и Тегераном начала расти.

На фоне этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что США опрокидывают по меньшей мере один свой авианосец на Ближний Восток. Кроме того, рассматривается возможный удар по Ирану.

В то же время Трамп заявил, что готов вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Иране, в частности, нанести авиаудары. В ответ Иран предупредил, что атакует Соединенные Штаты.