Израильские удары по Газе повлекли 26 смертей — Трамп отреагировал на атаку

Последствия удара Израиля по палатке, в которой находились перемещенные лица, в городе Газа. Фото: REUTERS/Ebrahim Hadjaj

Израиль сообщил о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа после серии авиаударов 19 октября, в результате которых погибли по меньшей мере 26 человек. Это произошло после нападения, во время которого погибли двое израильских военных, что поставило под угрозу действие перемирия, заключенного в начале месяца.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявили израильские военные, удары были нанесены по объектам, которые, по их данным, принадлежали ХАМАС. Там среди целей были командиры, вооруженные боевики, склады с оружием и тоннель в пределах анклава.

Причиной ударов стало то, что боевики запустили противотанковую ракету и обстреляли израильские войска. По сообщениям местных медиков и жителей, среди погибших есть по меньшей мере одна женщина и один ребенок. Один из ударов попал по зданию бывшей школы в районе Нусейрат, где временно находились перемещенные лица.

Реакция США на атаку Израиля по Газе

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что достигнутое им ранее перемирие формально продолжает действовать. Он отметил, что руководство ХАМАС могло не быть непосредственно причастным к инциденту: "Мы считаем, что, возможно, руководство не имеет к этому отношения",- сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. На вопрос об оправданности израильских ударов он ответил: "Мне придется связаться с вами позже по этому поводу".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал армии дать "решительный ответ" на действия боевиков, которые, по его мнению, нарушили договоренность о прекращении огня. В то же время вооруженное крыло ХАМАС в заявлении подчеркнуло, что соглашение все еще выполняется, а атака в Рафахе произошли без их ведома.

В понедельник в Израиль должны прибыть специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые, по данным израильских и американских чиновников, должны обсудить ситуацию вокруг перемирия и дальнейшие шаги.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с прессой воздержался от комментариев относительно израильских ударов, но заявил, что сейчас в Газе действует около 40 отдельных ячеек ХАМАС, и не все они подконтрольны центральному руководству.

"Некоторые из них, вероятно, придерживаются перемирия, но, как мы увидели сегодня, многие — нет", — отметил он. Вэнс также подчеркнул, что для полного разоружения ХАМАСа может понадобиться участие арабских государств Персидского залива, которые способны обеспечить на местах порядок и стабильность.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп делал заявление относительно группировки ХАМАС и их нежелания сложить оружие.

Также несколькими днями ранее в соцсетях появилось видео, как некоторые бойцы ХАМАС казнили людей за сотрудничество с Израилем.