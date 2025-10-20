Відео
Україна
У Газі після авіаударів загинули 26 людей — як реагує Трамп

У Газі після авіаударів загинули 26 людей — як реагує Трамп

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 08:51
Оновлено: 09:27
Ізраїльські удари по Газі спричинили 26 смертей — Трамп відреагував на атаку
Наслідки удару Ізраїлю по намету, в якому перебували переміщені особи, у місті Газа. Фото: REUTERS/Ebrahim Hadjaj

Ізраїль повідомив про відновлення режиму припинення вогню в секторі Гази після серії авіаударів 19 жовтня, унаслідок яких загинуло щонайменше 26 осіб. Це сталося після нападу, під час якого загинули двоє ізраїльських військових, що поставило під загрозу дію перемир’я, укладеного на початку місяця.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявили ізраїльські військові, удари було завдано по об’єктах, які, за їхніми даними, належали ХАМАС. Там серед цілей були командири, озброєні бойовики, склади зі зброєю та тунель у межах анклаву.

Причиною ударів стало те, що бойовики запустили протитанкову ракету та обстріляли ізраїльські війська. За повідомленнями місцевих медиків і жителів, серед загиблих є щонайменше одна жінка й одна дитина. Один із ударів влучив по будівлі колишньої школи в районі Нусейрат, де тимчасово перебували переміщені особи.

Реакція США на атаку Ізраїля по Газі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що досягнуте ним раніше перемир’я формально продовжує діяти. Він зазначив, що керівництво ХАМАС могло не бути безпосередньо причетним до інциденту: "Ми вважаємо, що, можливо, керівництво не має до цього стосунку", — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One. На питання про виправданість ізраїльських ударів він відповів: "Мені доведеться зв’язатися з вами пізніше з цього приводу".

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що наказав армії дати "рішучу відповідь" на дії бойовиків, які, на його думку, порушили домовленість про припинення вогню. Водночас збройне крило ХАМАС у заяві підкреслило, що угода все ще виконується, а атака в Рафаху сталися без їхнього відома.

У понеділок до Ізраїлю мають прибути спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер, які, за даними ізраїльських і американських чиновників, мають обговорити ситуацію навколо перемир’я та подальші кроки.

Віце-президент США Джей Ді Венс під час спілкування з пресою утримався від коментарів щодо ізраїльських ударів, але заявив, що нині в Газі діє близько 40 окремих осередків ХАМАС, і не всі вони підконтрольні центральному керівництву.

"Деякі з них, імовірно, дотримуються перемир’я, але, як ми побачили сьогодні, багато — ні", — зазначив він. Венс також наголосив, що для повного роззброєння ХАМАСу може знадобитися участь арабських держав Перської затоки, які здатні забезпечити на місцях порядок і стабільність.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп робив заяву щодо угруповання ХАМАС та їх небажання скласти зброю.

Також кількома днями раніше у соцмережах з'явилося відео, як деякі бійці ХАМАС страчували людей за співпрацю з Ізраїлем.

Ізраїль Сектор Гази Дональд Трамп жертви Авіаудар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
