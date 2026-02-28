Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ізраїль завдав удару по Тегерану, — ЗМІ

Ізраїль завдав удару по Тегерану, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 08:40
Ізраїль атакував Іран — ЗМІ розкрили подробиці
Дим через атаку по Тегерану 28 лютого. Фото: Anadolu Agency

Ізраїль вдарив по Тегерану у суботу, 28 лютого. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав це "превентивною атакою".

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Anadolu Agency.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про атаку на Іран

Сьогодні вранці Ізраїль обстріляв Тегеран. Водночас у країні оголосили про введення надзвичайного стану, оскільки очікуються іранські дії у відповідь. Ізраїль зазначає, що можуть бути удари безпілотниками та балістичними ракетами.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац зазначив, що атака була "превентивним ударом" по Ірану. Армія оборони Ізраїлю посилила обмеження. Відомо про переведення всіх регіонів в режим необхідної активності.

Ізраїль закрив свій повітряний простір. У країні заборонено освітні заходи, масові зібрання та не працює більшість установ. Дозволяється робота лише критично важливих секторів. Громадян закликають дотримуватися інструкцій, оприлюднених на офіційних ресурсах.

Ситуація з Іраном

Раніше у The Telegraph заявили, що Іран почав таємно відновлювати пошкоджені ядерні об'єкти. Через це напруженість між США та Тегераном почала зростати.

На тлі цього американський лідер Дональд Трамп заявив, що США перекидають щонайменше один свій авіаносець на Близький Схід. Крім того, розглядається можливий удар по Ірану.

Водночас Трамп заявив, що готовий втрутитися у внутрішньополітичну ситуацію в Ірані, зокрема, завдати авіаударів. У відповідь Іран попередив, що атакує Сполучені Штати.

Іран Ізраїль обстріли атака Авіаудар
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації