Ізраїль атакував Іран — ЗМІ розкрили подробиці

Дим через атаку по Тегерану 28 лютого. Фото: Anadolu Agency

Ізраїль вдарив по Тегерану у суботу, 28 лютого. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав це "превентивною атакою".

Що відомо про атаку на Іран

Сьогодні вранці Ізраїль обстріляв Тегеран. Водночас у країні оголосили про введення надзвичайного стану, оскільки очікуються іранські дії у відповідь. Ізраїль зазначає, що можуть бути удари безпілотниками та балістичними ракетами.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац зазначив, що атака була "превентивним ударом" по Ірану. Армія оборони Ізраїлю посилила обмеження. Відомо про переведення всіх регіонів в режим необхідної активності.

Ізраїль закрив свій повітряний простір. У країні заборонено освітні заходи, масові зібрання та не працює більшість установ. Дозволяється робота лише критично важливих секторів. Громадян закликають дотримуватися інструкцій, оприлюднених на офіційних ресурсах.

Ситуація з Іраном

Раніше у The Telegraph заявили, що Іран почав таємно відновлювати пошкоджені ядерні об'єкти. Через це напруженість між США та Тегераном почала зростати.

На тлі цього американський лідер Дональд Трамп заявив, що США перекидають щонайменше один свій авіаносець на Близький Схід. Крім того, розглядається можливий удар по Ірану.

Водночас Трамп заявив, що готовий втрутитися у внутрішньополітичну ситуацію в Ірані, зокрема, завдати авіаударів. У відповідь Іран попередив, що атакує Сполучені Штати.