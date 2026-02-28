Відео
Головна Новини дня Атаки Ірану — в Об'єднаних Арабських Еміратах прогриміли вибухи

Атаки Ірану — в Об'єднаних Арабських Еміратах прогриміли вибухи

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 11:19
Іран атакує ОАЕ — в Об'єднаних Арабських Еміратах пролунали вибухи
Дим над містом. Фото ілюстративне: Reuters

В суботу, 28 лютого, в Об'єднаних Арабських Еміратах пролунали вибухи. Країна закрила свій повітряний простір. Відомо про атаки й на інші держави.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Clash Report.

Читайте також:

Що відомо про атаки Ірану

Іран відповів на атаки Ізраїлю, що сталися сьогодні вранці. Країна одночасно запустила балістичні ракети по:

  • Ізраїлю;
  • Бахрейну;
  • ОАЕ;
  • Катару;
  • Кувейту.
Перехоплення іранських ракет над Абу-Дабі, ОАЕ
Перехоплення іранських ракет над Абу-Дабі, ОАЕ. Фото: Clash Report

Водночас близько 20 американських та ізраїльських винищувачів вилетіли атакувати Іран. Як зазначають ЗМІ, в Бахрейні оголошено повітряну тривогу. Катар також закрив свій повітряний простір.

Водночас у CNN повідомили, що американська база в Бахрейні стала мішенню Ірану. По об'єкту було завдано ракетних ударів. Бахрейн є ключовим союзником США в Перській затоці та постійним місцем розташування штабу П'ятого флоту ВМС США в Манамі.

Військова операція США в Ірані — що відомо

Вранці 28 лютого Ізраїль атакував Тегеран, ввівши у своїй країні надзвичайний стан. Людей попередили про можливу відповідь ракетними ударами, а також безпілотниками.

Водночас американський лідер Дональд Трамп виступив із заявою. Він оголосив про початок масштабної військової операції в Ірані. За словами президента США, вона спрямована на очищення іранського режиму.

Іран відповів на удари та атакував Ізраїль. По країні запустили балістичні ракети. Цивільних людей в Ізраїлі терміново закликали спуститись до бомбосховищ.

Іран вибух ОАЕ ракети балістична атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
