Іран атакує ОАЕ — в Об'єднаних Арабських Еміратах пролунали вибухи

В суботу, 28 лютого, в Об'єднаних Арабських Еміратах пролунали вибухи. Країна закрила свій повітряний простір. Відомо про атаки й на інші держави.

Що відомо про атаки Ірану

Іран відповів на атаки Ізраїлю, що сталися сьогодні вранці. Країна одночасно запустила балістичні ракети по:

Ізраїлю;

Бахрейну;

ОАЕ;

Катару;

Кувейту.

Перехоплення іранських ракет над Абу-Дабі, ОАЕ. Фото: Clash Report

Водночас близько 20 американських та ізраїльських винищувачів вилетіли атакувати Іран. Як зазначають ЗМІ, в Бахрейні оголошено повітряну тривогу. Катар також закрив свій повітряний простір.

Водночас у CNN повідомили, що американська база в Бахрейні стала мішенню Ірану. По об'єкту було завдано ракетних ударів. Бахрейн є ключовим союзником США в Перській затоці та постійним місцем розташування штабу П'ятого флоту ВМС США в Манамі.

Військова операція США в Ірані — що відомо

Вранці 28 лютого Ізраїль атакував Тегеран, ввівши у своїй країні надзвичайний стан. Людей попередили про можливу відповідь ракетними ударами, а також безпілотниками.

Водночас американський лідер Дональд Трамп виступив із заявою. Він оголосив про початок масштабної військової операції в Ірані. За словами президента США, вона спрямована на очищення іранського режиму.

Іран відповів на удари та атакував Ізраїль. По країні запустили балістичні ракети. Цивільних людей в Ізраїлі терміново закликали спуститись до бомбосховищ.