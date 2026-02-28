Украина поддерживает народ Ирана — Андрей Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига выразил поддержку иранскому народу от Украины. Однако он отметил, что Украина выступает против иранского режима.

Об этом Андрей Сибига сказал, отвечая на вопросы журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в субботу, 28 февраля.

Сибига о позиции Украины по Ирану

Глава дипломатического ведомства отметил, что Украина поддерживает иранский народ, а не режим Ирана.

В то же время Сибига подчеркнул, что позиция Украины по Ирану остается последовательной и базируется на нормах международного права.

По его словам, иранский режим десятилетиями дестабилизирует регион, поддерживает военизированные группировки и системно нарушает права людей. В то же время Украина поддерживает именно иранский народ, который подвергается репрессиям.

Сибига подчеркнул, что режим неоднократно предоставлял возможности для дипломатического урегулирования.

Также он отметил, что МИД Украины заблаговременно издал необходимые предупреждения для граждан Украины с рекомендациями покинуть территорию Ирана и других потенциально опасных стран.

Напомним, что в субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Тегерану. В оборонном ведомстве Израиля назвали это "превентивной атакой".

В свою очередь, Иран также атаковал ответный Израиль, запустив баллистические ракеты.

Также сегодня американский лидер Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную военную операцию в Иране. Глава Белого дома подчеркнул, что угроза со стороны иранского режима будет уничтожена.